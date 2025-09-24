Lula distribuiu bala à delegação brasileira; não paçoca a líderes mundiais

Balas foram dadas a membros da delegação brasileira; não a chefes de Estado. É possível ver que ao lado do presidente estão o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Na fileira de trás estão os embaixadores brasileiros Audo Faleiro, Sérgio Danese e Fernando Igreja.

Jornalista desmentiu boato. No X, Pancher escreveu "usaram um vídeo meu pra espalhar Fake News" e disse que o conteúdo foi desmentido pelo Fato ou Fake, do g1 (aqui).

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 927 mil visualizações e 34 mil curtidas.

