Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

Manifestação na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas. Segundo o Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP, junto com a ONG More in Common, o ato contou com a participação de 42,4 mil pessoas, com variação de 37,1 mil a 47,3 mil manifestantes. O momento de pico do ato foi registrado às 16h06, ou seja, quase duas horas após o vídeo compartilhado pelas publicações desinformativas. Imagens áreas divulgadas pelo UOL mostram melhor a extensão do ato (aqui e abaixo).

Públicos de protestos da direita e da esquerda na Paulista foram parecidos. De acordo com o órgão, o ato de 7 de Setembro promovido por apoiadores de Jair Bolsonaro levou 42,2 mil pessoas ao mesmo local. A pauta do evento foi a anistia ao ex-presidente e demais envolvidos na trama golpista e ficou marcado por ataques ao STF e pela exibição de uma bandeira gigante dos Estados Unidos.

Medição é feita a partir de imagens aéreas. O cálculo do público nas manifestações é feito a partir de fotos aéreas analisadas com um software de inteligência artificial, como explica o Monitor do Debate Político. A margem de erro é de 12% para mais ou para menos (aqui).

Protestos contra anistia e PEC da Blindagem ocorreram em diversos locais. Os atos reuniram milhares de pessoas em todas as 27 capitais do país e em cidades no exterior, com críticas a Hugo Motta, presidente da Câmara, e a Bolsonaro. As manifestações contaram com a presença de artistas, como a cantora Daniela Mercury e o ator Wagner Moura (em Salvador) e os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan e Paulinho da Viola (no Rio).

PEC da Blindagem acabou rejeitada no Senado. Três dias após os protestos, a proposta foi enterrada hoje pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Foram 26 votos contra a proposta e nenhum a favor. Com a votação unânime, o regimento determina que a proposta seja arquivada sem análise do plenário.