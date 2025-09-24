Assine UOL
Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

Ricardo Espina
Colaboração para o UOL

Publicações nas redes sociais usam vídeo do início da manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia, na avenida Paulista, em São Paulo, para afirmar que o ato foi esvaziado.

Os posts usam imagens do começo do protesto do domingo, quando as pessoas ainda estavam chegando ao local. As publicações defendem que o ato da esquerda foi um fracasso de público e não reuniu tanta gente quanto o de 7 de Setembro, realizado por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com levantamento da USP, o pico de público no protesto de domingo foi de 42,4 mil pessoas, semelhante ao do ato da direita no mesmo local.

O que está circulando

Vídeo mostra início de ato na Paulista para dizer que protesto teve pouco público
Vídeo mostra início de ato na Paulista para dizer que protesto teve pouco público Imagem: Arte/UOL Confere sobre reprodução/Instagram

Vídeo com imagens aéreas mostra uma pequena concentração de pessoas em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo), com a legenda "Nem com shows gratuitos esquerda encheu duas quadras da Paulista". Um homem ironiza e diz que a manifestação "flopou geral" mesmo com a presença de artistas e que "nós da direita somos diferenciados e sabemos fazer uma manifestação".

Por que é enganoso

Vídeo mostra concentração para ato na Paulista. Uma busca reversa permitiu localizar o conteúdo original, que foi publicado às 14h17 de domingo pelo perfil @MidiaNINJA no X (antigo Twitter) (aqui e abaixo). O post informa que, naquele horário, a manifestação "estava só começando" e que o público chegava para a concentração.

Manifestação na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas. Segundo o Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP, junto com a ONG More in Common, o ato contou com a participação de 42,4 mil pessoas, com variação de 37,1 mil a 47,3 mil manifestantes. O momento de pico do ato foi registrado às 16h06, ou seja, quase duas horas após o vídeo compartilhado pelas publicações desinformativas. Imagens áreas divulgadas pelo UOL mostram melhor a extensão do ato (aqui e abaixo).

Públicos de protestos da direita e da esquerda na Paulista foram parecidos. De acordo com o órgão, o ato de 7 de Setembro promovido por apoiadores de Jair Bolsonaro levou 42,2 mil pessoas ao mesmo local. A pauta do evento foi a anistia ao ex-presidente e demais envolvidos na trama golpista e ficou marcado por ataques ao STF e pela exibição de uma bandeira gigante dos Estados Unidos.

Medição é feita a partir de imagens aéreas. O cálculo do público nas manifestações é feito a partir de fotos aéreas analisadas com um software de inteligência artificial, como explica o Monitor do Debate Político. A margem de erro é de 12% para mais ou para menos (aqui).

Protestos contra anistia e PEC da Blindagem ocorreram em diversos locais. Os atos reuniram milhares de pessoas em todas as 27 capitais do país e em cidades no exterior, com críticas a Hugo Motta, presidente da Câmara, e a Bolsonaro. As manifestações contaram com a presença de artistas, como a cantora Daniela Mercury e o ator Wagner Moura (em Salvador) e os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan e Paulinho da Viola (no Rio).

PEC da Blindagem acabou rejeitada no Senado. Três dias após os protestos, a proposta foi enterrada hoje pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Foram 26 votos contra a proposta e nenhum a favor. Com a votação unânime, o regimento determina que a proposta seja arquivada sem análise do plenário.

Viralização. Um post no Instagram tem mais de 11 mil curtidas até hoje.

