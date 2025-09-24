Ato contra PEC e anistia na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas, não 100 mil

Não é verdade que o ato contra a PEC da Blindagem e a anistia levou 100 mil pessoas à avenida Paulista, em São Paulo, no domingo. Postagens em redes sociais tentam passar a ideia de que o evento foi maior do que os promovidos recentemente pela direita.

Segundo levantamento da USP, a manifestação de último domingo, convocada por movimentos de esquerda, contou com 42,4 mil participantes.

As peças desinformativas ainda comparam o ato com o protesto feito em 29 de junho por apoiadores de Jair Bolsonaro contra a prisão do ex-presidente, que levou 12,4 mil pessoas à Paulista. As publicações enganosas omitem que outras manifestações organizadas pela direita neste ano tiveram mais de 40 mil participantes no mesmo local.