Discursos de Lula são usados fora de contexto para negar tentativa de golpe

Por que é enganoso

Lula falava sobre eleições da década de 1980 e a criação do Foro de São Paulo. O conteúdo foi recortado de um discurso no encontro do Foro de São Paulo, em Brasília, em 2023 (veja aqui). Ao dizer que tinha consciência de que jamais poderia chegar ao poder pela via do voto, o presidente estava falando sobre as condições da disputa política na década de 1980. Ele disse que concorreu ao governo de São Paulo em 1982 e pensou que poderia ganhar, mas teve apenas 10% dos votos. "Fiquei muito decepcionado, porque acreditava que trabalhador votava em trabalhador e constatei que não era tão verdadeiro assim. Era preciso que a gente criasse um mecanismo de fazer com que evoluísse a consciência política das pessoas para elas pudessem votar na gente", argumentou. Em seguida, cita a eleição presidencial de 1989, quando concorreu com figuras históricas da política brasileira, como Leonel Brizola, Ulysses Guimarães, Mário Covas e Aureliano Chaves. O petista disse que chegar ao segundo turno daquela eleição foi uma surpresa.

Eleição de 1989 levou à criação do Foro de São Paulo em busca por via democrática. Segundo Lula, o grupo foi criado depois de uma viagem à Cuba em que foi debatida a possibilidade de reunir a esquerda latino-americana, que à época ocupava partidos pequenos e tentavam fazer a revolução. "E nós então resolvemos convidar todas as organizações para que, juntos, a gente pudesse discutir, através de muita organização dos trabalhadores e do povo em geral, a gente pela via democrática chegar a ganhar o poder nos nossos países", justifica. A primeira reunião do grupo aconteceu em 1990 a partir de uma convocatória de Lula e do ex-presidente de Cuba Fidel Castro. Confira abaixo:

O que diz o vídeo 4

Lula aparece ao lado do ditador venezuelano Nicolás Maduro e diz: "Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo".