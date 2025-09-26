Trump cortou verba de emissora pública meses antes de entrevista de Lula

Publicações nas redes sociais compartilham uma foto do presidente dos Estados Unidos com a seguinte legenda: "Trump corta financiamento de TV pública após entrevista com Lula". Outras versões citam nominalmente a emissora PBS (Public Broadcasting Service).

Por que é falso

Corte foi determinado por Trump em maio e aprovado pelo Congresso em julho. No dia 1° de maio, Trump assinou uma ordem executiva determinando a suspensão de repasses federais para a PBS (Public Broadcasting Service), emissora pública dos EUA, e para a rádio pública NPR (National Public Radio) alegando que as mídias eram "tendenciosas" (leia aqui, em inglês). Os repasses eram feitos via CPB (Corporation for Public Broadcasting). Em julho, o Congresso americano aprovou uma medida do governo Trump que revogou US$ 9 bilhões em verbas já destinadas para a CPB, eliminando todo o apoio federal à PBS e à NPR (leia aqui, em inglês).

Entrevista de Lula à PBS aconteceu no dia 22 de setembro. A íntegra da entrevista está disponível em inglês no site da emissora (aqui), e também é possível consultar a transcrição em português no site do Palácio do Planalto (aqui). Lula viajou para os Estados Unidos no dia 21 para participar da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

'Rolou uma química'. Durante discurso na Assembleia Geral da ONU, Trump surpreendeu ao dizer que cumprimentou Lula por 39 segundos e 'rolou uma química' entre eles. O americano anunciou que conversaria com o presidente brasileiro na próxima semana. Foi a primeira vez que os dois se encontraram deste que Trump tomou posse no começo do ano.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 7.000 curtidas.