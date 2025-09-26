Filhos de Fux não foram indicados ou advogam para família Bolsonaro

Filho de Fux não é advogado de Flávio Bolsonaro. As informações públicas disponíveis relacionam, na verdade, Rodrigo a doadores de campanha de Flávio. Ele advogou para o Conselho Nacional de Praticagem (Conapra), profissionais responsáveis por "estacionar" embarcações em portos. Segundo matéria da Carta Capital de 2019 (aqui), na eleição de Flávio ao Senado em 2018, o então presidente da Conapra doou R$ 10 mil para a campanha.

Referência que sugere que Fux é alguém de confiança de Sergio Moro é a frase "In Fux we trust". "Em Fux, nós confiamos", na tradução livre, foi escrita pelo ex-juiz em mensagens trocadas com o então procurador Deltan Dallagnol na época da Lava Jato. As conversas foram reveladas por uma série de reportagens que ficou conhecida como "Vaza Jato", do The Intercept Brasil. Na ocasião, Dallagnol havia dito que tinha se reunido de forma reservada com o ministro do Supremo, e que Fux disse que poderiam contar com ele.

Fux foi o único da Primeira Turma do STF a votar por absolvição. Bolsonaro foi julgado por tentativa de golpe de Estado. Fux fez uma série de críticas às decisões do relator, ministro Alexandre de Moraes, e à PGR ao acolher teses das defesas dos réus. Fux defendeu a nulidade do processo por entender que o Supremo não tem competência para julgar o caso. Para ele, o processo deveria ter sido enviado para a primeira instância. Ou caso se mantivesse no STF, deveria ir ao plenário da Corte — composto pelos onze ministros — e não na Primeira Turma. Fux votou pela condenação apenas de Mauro Cid e do general Braga Netto entre o oito réus da trama golpista.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 46 mil curtidas.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.