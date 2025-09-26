É falso que Trump tenha proibido Janja de circular por Nova York

Equipe de Janja nega restrições nos EUA. Ao UOL Confere a assessoria de comunicação da primeira-dama negou que ela tenha enfrentado problema no país. "A informação não procede. A primeira-dama não teve nenhum tipo de restrição de visto ou circulação em Nova York, inclusive cumpriu uma série de agendas em diversos pontos da cidade durante os dias em que esteve em NY."

EUA restringiram circulação de ministro da Saúde. Alexandre Padilha desistiu de participar da Assembleia Geral da ONU devido a limitações impostas pelo governo Trump à sua circulação em Nova York. Em agosto, os Estados Unidos revogaram o visto de Padilha para entrar no país, além dos documentos de sua esposa e de sua filha. A justificativa foi a atuação dele na criação do programa Mais Médicos, no governo Dilma Rousseff.

Viralização. Um post no Facebook com o conteúdo desinformativo tinha 33 mil comentários e 11 mil compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado por Lupa.

