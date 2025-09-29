Dallagnol se machucou após cair de bicicleta em 2023; ele não foi agredido

É falso que o ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol tenha sido agredido por "esquerdistas no meio da rua".
A desinformação, que voltou a circular nas redes sociais, traz a imagem dele com o rosto machucado. O fato, porém, ocorreu em 2023, quando Dallagnol caiu andando de bicicleta.
O que está circulando
Uma imagem do ex-deputado com o rosto machucado acompanhado da seguinte legenda: "Deltan Dallagnol é agredido por esquerdistas na rua."
Porque é falso
Dallagnol se machucou ao cair de bicicleta em 2023. O UOL Confere encontrou o conteúdo original nas redes sociais do ex-deputado. Em um vídeo publicado há dois anos, ele conta que estava andando de bicicleta para levar sua filha à escola e acabou tendo uma queda (aqui e abaixo). A mesma desinformação circulou na época dos acontecimentos e foi desmentida pela Lupa (aqui).
Dallagnol criticou comentários que recebeu nas redes sociais. Na época em que o acidente aconteceu, o ex-deputado falou sobre a queda em seus stories do Instagram. Ele depois postou conteúdo reclamando dos comentários que recebeu. "Caí de bicicleta e essa foi a reação da esquerda", escreveu. Em seguida, Dallagnol compartilhou alguns desses comentários que comemoravam o acidente.
