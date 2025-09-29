Irmão de Flávio Dino não é suspeito de envolvimento na fraude do INSS

Subprocurador assinou acordo para ressarcir aposentados. Nicolao foi uma das autoridades que assinaram o documento, que foi homologado pelo Supremo e prevê a devolução dos valores descontados irregularmente de aposentados e pensionistas. Ele representou o MPF no acordo, que também contou com representantes da União, do INSS, da Defensoria Pública da União e do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) (aqui).

Associação de procuradores condenou posts enganosos. Em nota oficial (aqui), a ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) "repudia de forma veemente a divulgação de notícias falsas que tentam vincular, de maneira indevida, o nome do subprocurador-geral da República, Nicolao Dino, às fraudes praticadas contra aposentados do INSS". A entidade negou qualquer atitude ilícita do subprocurador e ressaltou que ele tem atuado "estritamente dentro de suas atribuições, para buscar a melhor solução para os aposentados vítimas de crimes que atingiram seus patrimônios".

Deputado pediu convocação de Nicolao à CPMI do INSS. Kim Kataguiri (União-SP) fez a solicitação para que o subprocurador "preste depoimento sobre os termos, a motivação e as consequências do acordo" para o ressarcimento das vítimas (aqui). A convocação, que ainda não foi apreciada (aqui), não significa dizer que o irmão de Dino seja suspeito de envolvimento na fraude.

Kataguiri solicitou convocação de Paulo Gonet. O parlamentar fez um pedido semelhante para que o procurador-geral da República seja ouvido na CPMI do INSS, igualmente ainda sem apreciação (aqui). Assim como no caso de Nicolao, Gonet seria ouvido na condição de testemunha, e não como suspeito de participação no esquema de desvios.

Irmão de Lula não é mencionado em desvios. José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos). A Polícia Federal investiga a entidade e as movimentações de seu presidente, Milton Baptista de Souza Filho. O irmão de Lula não foi citado no caso e disse querer "toda a sacanagem no INSS" investigada.

Dino liberou mulher de empresário de depor na CPMI, e não seu irmão. Flávio Dino autorizou Cecília Montalvão, mulher do empresário Maurício Camisotti, a deixar de comparecer ao depoimento à comissão mista -e não seu irmão, como afirmam as publicações enganosas. A decisão do magistrado irritou Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI, que criticou a interferência do STF no andamento dos trabalhos (aqui).