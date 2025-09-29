Não há evidências de que China esteja comprando universidades no Brasil

Pastor não explicou declaração dada a podcast. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original e identificar o homem citado nas publicações enganosas. Trata-se do pastor Carlos Cardozo, cuja declaração foi dada ao podcast "Eu acredito" em 27 de junho de 2024. Procurado pelo UOL Confere para explicar sua afirmação, Cardozo enviou um link de uma reportagem da Gazeta do Povo segundo a qual o governo chinês "adotou uma postura agressiva" para espalhar sua influência pelo mundo e cita parcerias entre o Brasil e instituições chinesas de ensino. Questionado sobre como concluiu que a China teria interesse em comprar universidades privadas brasileiras, o pastor não respondeu.

Não há registro de interesse chinês em comprar universidades no Brasil. Uma busca no Google (aqui) não trouxe qualquer referência vinda de fontes oficiais ou da imprensa sobre uma possível investida da China em instituições de ensino superior privadas brasileiras.

Brasil e China fecharam parcerias na área educacional. Em novembro de 2024, os dois países assinaram acordos para "incentivar a cooperação entre instituições de ensino superior, especificamente na área do ensino de português como língua estrangeira". De acordo com o Ministério da Educação (MEC), "o Brasil e a China têm 155 acordos de educação superior em andamento, envolvendo 39 universidades de ambos os países" (aqui).

Embaixada chinesa no Brasil não comentou o assunto. O UOL Confere entrou em contato com a representação diplomática da China em Brasília, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

