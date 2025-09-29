Torcida do Flamengo não protestou contra Bolsonaro; áudio foi alterado

Vídeo gravado nas arquibancadas do Maracanã mostra a torcida do Flamengo supostamente cantando os seguintes versos durante uma partida: "Sem anistia e sem perdão, o povo quer Bolsonaro na prisão". A mensagem "Torcida do Flamengo quer Bolsonaro na prisão" completa a publicação.

Por que é falso

Torcida do Flamengo canta música para incentivar time. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, publicado por uma usuária do TikTok. Nele, nota-se que os torcedores rubro-negros estão cantando "Dezembro de 81", cântico que celebra a conquista do Mundial Interclubes daquele ano sobre o Liverpool (aqui e abaixo). Em momento algum a música cita o nome de Bolsonaro ou fala sobre anistia.

Vídeo é de 2022, anterior à condenação de Bolsonaro. O mesmo perfil no TikTok publicou outro vídeo do mesmo local da arquibancada do Maracanã e que permite identificar qual era a partida em questão. Trata-se do jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2022 entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã (aqui e abaixo). No primeiro vídeo, é possível ver estendidas faixas da Fiel Macabra e da Estopim da Fiel, duas das torcidas organizadas do clube paulista (abaixo).