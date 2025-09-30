Aplicativo que promete facilitar ganhos em loterias é golpe

Vídeo mostra uma mulher que diz ter estagiado por dois anos na Caixa e que o sistema lotérico teria "falhas", permitindo a quem "enxerga essas brechas ganhar várias vezes". Segundo ela, haveria um algoritmo "baseado em padrões ocultos" a partir de resultados antigos e que revelaria os números com maior probabilidade de serem sorteados. Ela afirma que começou a aplicar esse método e ganhou repetidas vezes. A mulher pede para os interessados clicarem no link "saiba mais" para conhecer a fórmula.

Por que é falso

Caixa reitera que sistema lotérico impossibilita fraude. Ao UOL Confere, a estatal, responsável pelas loterias no Brasil, afirmou que "os resultados são definidos por meio de processos físicos e aleatórios, como o uso de globos e bolas numeradas, o que impossibilita qualquer tipo de previsão por algoritmos ou manipulação". A Caixa ainda ressaltou que "os sorteios são realizados com total transparência, segurança e sob fiscalização de auditoria independente, além de serem abertos ao público e transmitidos ao vivo".

Áudio foi gerado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hiya Deepfake Voice Detector, especializado na identificação de adulteração de vozes. A ferramenta classificou o áudio como "deepfake", indicando que o conteúdo foi manipulado digitalmente (abaixo).

Vídeo compartilhado por peças enganosas teve áudio manipulado por IA, como mostra o Hiya Deepfake Voice Detector Imagem: Reprocução

Link leva usuário a vídeo que promove aplicativo. Ao clicar no link indicado pelas publicações enganosas, o interessado é levado para um vídeo de uma suposta reportagem veiculada pelo programa Balanço Geral, da Record. Nele, um homem identificado como Otávio Pontes diz ser o criador do método que facilitaria os acertos na loteria e afirma que ele mesmo já ganhou na Mega-Sena por meio do aplicativo chamado Loto Lógica.