É falso que Cármen Lúcia apoia anistia aos envolvidos na trama golpista

Vídeo traz a mensagem "Ministra se diz arrependida ou é fingimento". Um homem diz que, durante uma sessão administrativa fechada no STF, Cármen Lúcia teria "protagonizado um momento de absoluta vulnerabilidade humana" e "desabado" ao comentar sobre as sanções sofridas por familiares dela com a Lei Magnitsky. Citando uma suposta fonte que estaria na reunião, a ministra teria chorado, admitido abuso de poder e "declarado abertamente" seu apoio ao projeto de anistia aos envolvidos na trama golpista.

Por que é falso

Conteúdo é ficcional e gerado por IA. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original, publicado no YouTube no dia 26 de setembro por um canal que se descreve como um "projeto de entretenimento e ficção". A página ressalta que "as histórias e reportagens aqui apresentadas NÃO SÃO VERDADEIRAS, são crônicas hipotéticas geradas com Inteligência Artificial. O único intuito é estimular o debate e o pensamento crítico" (abaixo).

Canal no YouTube se descreve como "projeto de entretenimento" baseado em obras ficcionais Imagem: Reprodução/Youtube

Perfil cria vídeos de ficção com críticas ao STF e ao governo Lula. O canal contém uma série de conteúdos semelhantes, geralmente com ministros do Supremo "chorando" ou "em pânico" e com um ambiente de "traição" e "intrigas" dentro da Corte. Também há vídeos similares sobre Lula e a primeira-dama Janja.

Posts enganosos omitem alerta de que vídeo é ficcional. Todos os conteúdos do canal contêm o seguinte texto na descrição: "AVISO IMPORTANTE: O roteiro deste vídeo é uma obra de ficção e hipótese. As informações aqui apresentadas não são factuais e foram criadas com auxílio de inteligência artificial para fins de entretenimento e reflexão sobre os rumos do Brasil" (abaixo). Porém, as publicações desinformativas omitem esta mensagem ao compartilhar o vídeo, o que leva a crer que se trata de um material verídico.