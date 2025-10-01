Luciano Hang não fez anúncio de produto contra disfunção erétil; vídeo é IA

Vídeo mostra Luciano Hang aparentemente durante uma participação em um podcast. No áudio atribuído ao empresário, Hang supostamente diz ter "usado um remédio para disfunção erétil e ejaculação precoce", recomendado "por um médico da mesma igreja" que ele frequenta. Hang "afirma" que o profissional lhe apresentou "um remédio natural, aprovado pela Anvisa" e que "mesmo com diabetes e pressão alta" o produto deu resultado. Ele "pede" aos interessados para clicarem no link contido na publicação e "ressalta" que o remédio "pode ser pago em 12 parcelas", cujo valor "é menor do que um lanche", e com "frete grátis para todo o Brasil".

Por que é falso

Anvisa alerta que não regularizou produto. Ao UOL Confere, a agência esclareceu que "não há medicamento regularizado junto à Anvisa com a denominação 'Viril Fortex'. Da mesma forma, não há suplemento alimentar que já esteja regularizado junto à agência com este nome". O UOL Confere consultou a lista de medicamentos aprovados pela agência e buscou por "Viril Fortex", mas a pesquisa não retornou resultado (aqui e abaixo).

Produto chamado "Viril Fortex" não possui registro na Anvisa, ao contrário do que diz anúncio compartilhado nas redes sociais Imagem: Reprodução

Agência orienta pacientes a consultar médicos. A Anvisa recomenda às pessoas para não se automedicarem e "procurarem um profissional de saúde habilitado que possa avaliar o caso concreto do paciente". O órgão também pede atenção a anúncios de produtos suspeitos e verifiquem "o uso de palavras ou expressões que não são comuns ou são proibidas em medicamentos, como os exemplos: 'Medicamento Natural', 'Produto Natural', '100% Natural' ou '100% Saudável'".

Associação de médicos adverte sobre "solução mágica". Em nota ao UOL Confere, a SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) informou que o diagnóstico e o tratamento de disfunção erétil e ejaculação precoce seguem "diretrizes específicas". "Todas revelam um grau de complexidade muito maior do que a simples venda de um produto miraculoso na condução destes casos. Por si só, isto deveria ser um alerta para as pessoas não embarcarem de cabeça em soluções mágicas oferecidas online".