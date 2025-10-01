Governo federal não anunciou a volta do horário de verão em 2025

O que está circulando

Mensagem que circula sobre a volta do horário de verão em 2025 é falsa Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Texto com o seguinte destaque: "HORÁRIO DE VERÃO ESTÁ DE VOLTA EM 2025". A publicação diz ainda que o "Governo Federal confirmou o retorno do horário de verão, válido para os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A medida começará à meia-noite do dia 16 de novembro de 2025 e seguirá até 15 de março de 2026."

Por que é falso

O governo federal não anunciou o retorno do horário de verão. A medida não ocorre desde 2019 e não tem previsão de voltar este ano. Procurado, o Ministério de Minas Energia (MME) afirmou em nota "que o tema é permanentemente avaliado pela pasta". "As condições dos reservatórios são favoráveis, evoluindo dentro da normalidade ao longo do período seco, deixando o Sistema Interligado Nacional (SIN) em situação melhor que no ano passado."

Projeto de lei proíbe a adoção do horário de verão no Brasil. Na segunda-feira, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que impede a implementação do horário de verão no país. Para virar lei, o projeto ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da casa. Em seguida, deve ser aprovado pelo planário da Câmara e pelo Senado (aqui).