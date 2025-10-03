Assine UOL
Não há relação entre casos de intoxicação por metanol e fim do Sicobe

Ricardo Espina
Colaboração para o UOL

Publicações nas redes sociais enganam ao associar os casos de intoxicação por metanol à desativação do Sicobe (Sistema de Controle de Produção de Bebidas), órgão de fiscalização da Receita Federal.

A Receita esclareceu que não há correlação entre os fatos. O Sicobe, desativado em 2016, verificava a quantidade de bebidas produzidas por uma determinada fábrica, e não a qualidade das mercadorias. Além disso, o sistema era focado na produção de cervejas, refrigerantes e águas, e não nas bebidas destiladas, que foram alvos das adulterações.

O que está circulando

Posts enganam ao ligar casos de intoxicação por metanol com fim de sistema de controle fiscal de bebidas
Posts enganam ao ligar casos de intoxicação por metanol com fim de sistema de controle fiscal de bebidas Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram

Publicação com a mensagem "STF acata pedido da Receita Federal, desliga rastreamento de bebidas e mortes por metanol explodem no Brasil" relaciona a desativação do Sicobe ao aumento de casos de intoxicação pela substância.

Por que é enganoso

Não há relação entre fim do Sicobe e casos de intoxicação por metanol. Em nota, a Receita Federal afirmou que "é falsa a correlação entre a criminosa adição de metanol em bebidas destiladas disponibilizadas a consumidores com o desligamento do sistema de monitoramento denominado Sicobe". O órgão esclarece que "o controle de destilados, como vodka, gin, whisky, é usualmente feito pela utilização de selos, impressos pela Casa da Moeda e aplicados nas tampas das garrafas, e que não têm relação, nem se confundem com o Sicobe" (aqui e aqui).

Sistema verificava quantidade, e não qualidade das bebidas. Ainda segundo a Receita, o Sicobe "acompanhava a quantidade exata de cervejas, refrigerantes e águas produzidas, além do tipo de produto, da embalagem e da marca. É importante lembrar que o Sicobe não avaliava a qualidade das bebidas, apenas media o volume produzido".

Sicobe fazia controle fiscal de bebidas. O sistema, que começou a valer em 2009, rastreava individualmente cada mercadoria e permitia o controle em tempo real de todo o processo produtivo. As informações eram transmitidas diretamente para a Receita. O órgão desativou o Sicobe oito anos depois, alegando "custos elevados" e "obsolescência técnica". Um novo modelo de tributação foi implementado para o setor. Na época, grandes fabricantes contestaram a decisão de encerrar o sistema e alegaram que a decisão estimularia a sonegação fiscal (aqui).

STF derrubou decisão do TCU para reativação do Sicobe. Em agosto de 2024, o TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que a Receita, em conjunto com a Casa da Moeda, retomasse o Sicobe. A Receita recorreu da decisão (aqui). Em abril, o ministro do Supremo Cristiano Zanin suspendeu os efeitos da decisão do TCU. A decisão tem caráter liminar e vale até que o STF faça uma análise mais detalhada sobre o caso. Ainda não há uma data definida para isso (aqui).

Brasil tem 11 casos confirmados e 48 em investigação. Em boletim divulgado ontem, o Ministério da Saúde informou a confirmação de 11 de casos de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. Outros 48 estão em investigação. País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo.

Câmara aprovou urgência de projeto que torna crime hediondo adulterar bebida. O requerimento, aprovado ontem, acelera a tramitação da proposta, que ainda será analisada pelo plenário. A Constituição determina que crimes desta categoria são inafiançáveis e não podem ser perdoados por anistia.

