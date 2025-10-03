Não há relação entre casos de intoxicação por metanol e fim do Sicobe

Sicobe fazia controle fiscal de bebidas. O sistema, que começou a valer em 2009, rastreava individualmente cada mercadoria e permitia o controle em tempo real de todo o processo produtivo. As informações eram transmitidas diretamente para a Receita. O órgão desativou o Sicobe oito anos depois, alegando "custos elevados" e "obsolescência técnica". Um novo modelo de tributação foi implementado para o setor. Na época, grandes fabricantes contestaram a decisão de encerrar o sistema e alegaram que a decisão estimularia a sonegação fiscal (aqui).

STF derrubou decisão do TCU para reativação do Sicobe. Em agosto de 2024, o TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que a Receita, em conjunto com a Casa da Moeda, retomasse o Sicobe. A Receita recorreu da decisão (aqui). Em abril, o ministro do Supremo Cristiano Zanin suspendeu os efeitos da decisão do TCU. A decisão tem caráter liminar e vale até que o STF faça uma análise mais detalhada sobre o caso. Ainda não há uma data definida para isso (aqui).

Brasil tem 11 casos confirmados e 48 em investigação. Em boletim divulgado ontem, o Ministério da Saúde informou a confirmação de 11 de casos de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. Outros 48 estão em investigação. País confirmou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo.

Câmara aprovou urgência de projeto que torna crime hediondo adulterar bebida. O requerimento, aprovado ontem, acelera a tramitação da proposta, que ainda será analisada pelo plenário. A Constituição determina que crimes desta categoria são inafiançáveis e não podem ser perdoados por anistia.

