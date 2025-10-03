Miriam Novak não é embaixadora de Israel nem discursou na ONU

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar um discurso supostamente feito por uma mulher chamada Miriam Novak, que seria embaixadora de Israel, na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

Não há qualquer embaixadora chamada Miriam Novak no corpo diplomático de Israel. O texto compartilhado pelas peças desinformativas atribuído a ela não foi lido durante o evento e não há registro de que ele seja verdadeiro. O mesmo discurso foi utilizado em 2024 por publicações enganosas semelhantes e que voltaram a circular.

Quem discursou na Assembleia Geral da ONU foi o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O representante do país na entidade é o embaixador Danny Danon. A mulher que aparece na foto compartilhada pelas peças desinformativas não é Miriam Novak, mas, sim, a alemã Annalena Baerbock, presidente da Assembleia Geral da ONU.