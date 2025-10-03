Hospital Vila Nova Star não registrou 20 casos de intoxicação por metanol

Publicação contém um texto citando que uma pessoa conhecida (há versões com "colega" e "sobrinho") que trabalharia no Hospital Vila Nova Star "acabou de informar que já registraram perto de 20 casos de pessoas intoxicadas por metanol, devido a lotes de bebidas destiladas falsificada, sendo servidas em bares de renome nas regiões dos Jardins e do bairro do Ipiranga". Estes supostos pacientes teriam dado entrada no local com "insuficiência renal aguda e problemas graves de visão".

Por que é falso

Hospital negou que tenha registrado casos de intoxicação por metanol. "O Hospital Vila Nova Star informa que não possui pacientes em atendimento com quadros relacionados à intoxicação por metanol", afirmou a instituição em nota ao UOL Confere.

Brasil tem 11 casos confirmados e 48 em investigação. Em boletim divulgado ontem, o Ministério da Saúde informou a confirmação de 11 de casos de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. Outros 48 estão em investigação. O país registrou uma morte e investiga outras sete suspeitas. O óbito confirmado aconteceu na cidade de São Paulo.

Três bares foram fechados na região metropolitana de São Paulo. Na terça, três bares suspeitos de comercializarem bebidas adulteradas foram fechados: dois na capital, nos bairros do Jardins e da Mooca, e um na cidade de São Bernardo do Campo. Uma distribuidora de bebidas foi interditada na Vila Mariana.

Câmara aprovou urgência para tornar adulteração de bebida crime hediondo. Aprovado ontem, o requerimento acelera a tramitação da proposta, que ainda será analisada pelo plenário. A Constituição determina que delitos desta categoria são inafiançáveis e não podem ser perdoados por anistia.