Vídeo de Ratinho falando sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA

Processos de ministro do STF tramitam no Senado. Até julho deste ano, havia 29 pedidos de impeachment contra Moares protocolados na casa. Para eles avançarem, é necessário que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), dê andamento a algum deles, mas isso não ocorreu. São necessários 54 votos entre os 81 senadores para aprovar o impeachment de um ministro do Supremo, o que até hoje nunca aconteceu (aqui).

