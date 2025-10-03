Assine UOL
Vídeo de Ratinho falando sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA

Nathália Moreira
Do UOL, em São Paulo

É falso que o apresentador Ratinho tenha defendido o impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e dito que o processo "já começou".

O vídeo que tem circulado nas redes sociais foi alterado com o uso de inteligência artificial.

O que está circulando

Áudio falso de Ratinho sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA
Áudio falso de Ratinho sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Um vídeo de menos de 30 segundos de Ratinho em que ele supostamente diz que "o impeachment de Alexandre de Moraes já começou" e pede que as pessoas apoiem o conteúdo seguindo a página que publicou o vídeo.

Por que é falso

Áudio foi alterado por IA. O UOL Confere usou o Hive Moderation, especializado na identificação de manipulações digitais de conteúdos, para analisar o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas. A ferramenta indicou 75% de probabilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Áudio falso de Ratinho sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA
Áudio falso de Ratinho sobre impeachment de Moraes foi manipulado por IA Imagem: Print/UOL sobre Reprodução/Hive Moderation

No vídeo original, Ratinho fala sobre o conflito entre Israel e Irã. Por meio de uma busca reversa, o UOL Confere encontrou a versão original no perfil do apresentador no TikTok. Nele, Ratinho afirma que estudantes brasileiros não deveriam se envolver em questões sobre Israel e Irã e critica o governo Lula por também se envolver no assunto (veja a baixo).

Processos de ministro do STF tramitam no Senado. Até julho deste ano, havia 29 pedidos de impeachment contra Moares protocolados na casa. Para eles avançarem, é necessário que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), dê andamento a algum deles, mas isso não ocorreu. São necessários 54 votos entre os 81 senadores para aprovar o impeachment de um ministro do Supremo, o que até hoje nunca aconteceu (aqui).

Viralização. Um post no Facebook com o conteúdo desinformativo tinha 1,7 mil comentários e 12 mil compartilhamentos.

Este conteúdo também foi checado por Estadão Verifica

