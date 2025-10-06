É falso que Brasil registrou casos de Coca-Cola contaminada por metanol

Ministério da Saúde não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a pasta para comentar o conteúdo dos posts, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Coca-Cola negou contaminação por metanol em seus produtos. Em nota ao UOL Confere, a empresa afirmou que "são falsos os vídeos que circulam nas redes sociais associando a Coca-Cola a bebidas adulteradas com metanol". "Não existe qualquer relação entre nossos produtos e os casos mencionados, nem há nenhuma investigação em andamento sobre a companhia. Reafirmamos que todas as nossas bebidas seguem rigorosos padrões de qualidade e segurança e são 100% seguras para consumo". A empresa também postou comunicado em suas redes sociais (aqui e abaixo).

Vídeo de Renata Vasconcellos foi manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de manipulação digital. A ferramenta indicou 99,7% de possibilidade de o áudio da jornalista ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation apontou 99,7% de possibilidade de vídeo compartilhado por posts falsos ter sido adulterado por IA Imagem: Reprodução

JN não veiculou suposta notícia sobre Coca-Cola contaminada. Uma busca tanto nas edições anteriores do Jornal Nacional (aqui) como uma pesquisa no Google por possíveis notícias referentes ao suposto caso (aqui) não trouxeram resultado. Caso fosse verdadeira, a questão teria sido amplamente noticiada pela imprensa, com grande repercussão pelo país e manifestações de diversas fontes oficiais.