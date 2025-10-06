Não há casos de contaminação da cerveja Heineken por metanol no Brasil

Hive Moderation indicou 98,2% de possibilidade de áudio ter sido modificado por IA Imagem: Reprodução

Gottino trabalha na Record. O jornalista é o atual apresentador do Cidade Alerta (aqui) e, portanto, não tem qualquer relação com o Jornal Nacional, da Globo, cuja trilha sonora de abertura é usada pelas publicações falsas.

Cidade Alerta não exibiu suposta notícia sobre lotes contaminados da Heineken. Não há qualquer registro de que o telejornal tenha veiculado alguma reportagem parecida com a que foi compartilhada pelos posts desinformativos, como se pode verificar a partir de uma busca em seu perfil oficial no YouTube (aqui). Uma pesquisa no Google (aqui) também mostra que não há notícias publicadas pela imprensa sobre o suposto caso de contaminação em lotes da Heineken.

Registros de intoxicação foram feitos após consumo de destilados. Todos os casos registrados até o momento envolvem o consumo de bebidas destiladas com gim, vodca e uísque, que têm alto teor alcoólico. Especialistas explicam que, apesar do risco menor de contaminação, é preciso tomar cuidado com cervejas produzidas artesanalmente.

É mais fácil detectar metanol na cerveja do que em destilados. Segundo a Abracerva (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal), "não faz sentido do ponto de vista econômico" falsificar cerveja. A entidade explicou que uma possível contaminação da bebida por metanol é "facilmente detectável" por haver uma mudança perceptível no sabor e no aroma.

Conteúdos falsos sobre contaminação por metanol circulam pelas redes sociais. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram publicações semelhantes, como posts ligando os casos ao fim do Sicobe (aqui), um hospital de São Paulo teria registrado vinte casos de intoxicação (aqui e aqui), contaminação de lotes de Coca-Cola (aqui), anúncio de 39 mortes no Jornal Nacional (aqui e aqui), alerta do Paraguai para risco de bebidas compradas do Brasil (aqui), recomendação do chefe de um hospital de Belo Horizonte para que não sejam consumidas bebidas alcoólicas (aqui) e uma suposta contaminação de água em um reservatório de Itu (SP) (aqui, aqui e aqui).