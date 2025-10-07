Não há registro de lotes de café contaminados com metanol no Brasil

Anvisa não recebeu notificações sobre café contaminado. Em nota ao UOL Confere, a agência esclareceu que "não recebeu qualquer denúncia (fundamentada ou não) que relacione a contaminação por metanol em bebidas não alcoólicas, incluindo refrigerantes, ou em café em pó ou leite".

Vídeo de Renata Vasconcellos foi modificado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças desinformativas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. O aplicativo indicou 96,2% de possibilidade de o áudio ter sido adulterado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation indicou 96,2% de probabilidade de vídeo usado por posts enganosos ter sido manipulado por IA Imagem: Reprodução

JN não veiculou suposta reportagem sobre café contaminado. Uma pesquisa tanto pelas edições anteriores do telejornal (aqui) como por possíveis reportagens sobre o caso no Google (aqui) não trouxeram resultado. Caso fosse verdadeira, a notícia teria sido amplamente registrada por diversos veículos de imprensa, causado grande repercussão pelo país e provocado esclarecimentos das autoridades.

Conteúdos falsos sobre intoxicação por metanol circulam pelas redes sociais. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram publicações similares, como de que lotes de Coca-Cola (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui), da cerveja Heineken (aqui e aqui) e de leite teriam sido contaminados (aqui), posts ligando os casos ao fim do Sicobe (aqui), um hospital de São Paulo teria registrado vinte casos de intoxicação (aqui e aqui), anúncio de 39 mortes no Jornal Nacional (aqui e aqui), alerta do Paraguai para risco de bebidas compradas do Brasil (aqui), recomendação do chefe de um hospital de Belo Horizonte para não se consumir qualquer bebida alcoolica (aqui) e uma suposta contaminação de água em um reservatório de Itu (SP) (aqui).

Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol. Em boletim divulgado ontem, o Ministério da Saúde informou que outras 200 ocorrências estão sob investigação, a maioria deles (164) no estado de São Paulo; os demais se dividem por outros 13 estados. Dos casos confirmados, 15 foram registrados em São Paulo e dois no Paraná. Até agora, a pasta confirmou duas mortes, ambas em São Paulo, e investiga 12 óbitos suspeitos, sendo em São Paulo (6), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Ceará (1).