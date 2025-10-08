É falso vídeo de discussão entre piloto e controladora de voo em Congonhas

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que supostamente mostraria uma discussão por rádio entre um piloto e uma controladora de voo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Especialistas em aviação consultados pelo UOL Confere concluíram que o vídeo foi feito a partir de um simulador de voo e contém elementos que não condizem com a realidade, como o tipo de linguagem utilizada pelo piloto e pela controladora de voo, o prefixo da aeronave e os prédios no entorno do aeroporto.
O Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) informou que não registrou qualquer episódio semelhante ocorrido em Congonhas.
O que está circulando
Vídeo contém a mensagem "Piloto pousa avião sem autorização em Congonhas e desafia torre de controle: 'Quero ver quem vai me impedir'" e mostra a aproximação e o pouso de um avião em um aeroporto. Um narrador diz que o caso ocorreu em Congonhas. Em seguida, é exibido o suposto áudio da discussão entre o piloto de um jatinho, que teria pousado sem autorização, e uma controladora de voo. Há imagens de uma abordagem de agentes da Polícia Federal e, na sequência, o jatinho decola, com o piloto dizendo "quem tem dinheiro não fica preso".
Por que é falso
Decea desconhece episódio em Congonhas. Ao UOL Confere, o órgão, ligado à FAB (Força Aérea Brasileira), afirmou que "não foram registrados reportes ao Decea sobre o evento citado".
Vídeo foi feito a partir de simulador de voo. Alexandre Saconi, advogado e colunista do UOL especializado em aviação, analisou as imagens compartilhadas pelas peças enganosas a pedido do UOL Confere. Ele chamou a atenção para a movimentação da câmera no final do vídeo, durante a decolagem: "O efeito da câmera segue direitinho o avião. Coisa de simulador". Lito Sousa, piloto e influenciador digital do ramo da aviação, também apontou para o movimento previsível da câmera, que não é compatível com uma filmagem feita por alguém com um celular.
Imagens são de jatinhos diferentes. Saconi afirmou que o vídeo mostra duas aeronaves diferentes para se referir ao mesmo jatinho: "A matrícula na cauda começa com N, indicando que é dos EUA. A outra imagem mostra uma matrícula brasileira" (abaixo, em amarelo). O colunista acrescentou que há diferença no número de janelas da aeronave: cinco em uma e seis na outra (abaixo, em vermelho).
Entorno do aeroporto não tem prédios altos. "Não existem prédios dessa altura do lado do aeroporto", destacou Saconi. Já Lito estranhou a quantidade de edifícios e o fato de boa parte dos apartamentos estar iluminada durante a madrugada. As imagens do entorno de Congonhas no Google Street View não condizem com as exibidas pelo vídeo falso (abaixo).
Diálogo entre piloto e controladora é falso. Saconi ressaltou que "a fraseologia da suposta controladora foge completamente do padrão". Tanto o colunista do UOL como Lito concordam que a conversa foi simulada e editada para parecer uma conversa via rádio.
Lei prevê punições a quem desobedece normas da aviação. O Código Brasileiro de Aeronáutica descreve como "infrações imputáveis a aeronautas e aeroviários ou operadores de aeronaves" atitudes como "desobedecer aos regulamentos e normas de tráfego aéreo" e "operar aeronave deixando de manter fraseologia-padrão nas comunicações radiotelefônicas". (aqui)
Congonhas fecha às 23h, e não à meia-noite. Por estar localizado em uma área urbana, o aeroporto funciona das 6h às 23h, como ressaltou Lito (aqui e abaixo). No vídeo utilizado pelas publicações enganosas, a "controladora de voo" afirma que o local encerra a operação à meia-noite.
Viralização. Uma publicação no Instagram tem mais de 37 mil curtidas até hoje.
Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.
Como falar com o UOL Confere
Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.
Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.