É falso vídeo de discussão entre piloto e controladora de voo em Congonhas

O que está circulando

Vídeo que de suposta discussão entre piloto de jatinho e controladora foi feito em simulador Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram

Vídeo contém a mensagem "Piloto pousa avião sem autorização em Congonhas e desafia torre de controle: 'Quero ver quem vai me impedir'" e mostra a aproximação e o pouso de um avião em um aeroporto. Um narrador diz que o caso ocorreu em Congonhas. Em seguida, é exibido o suposto áudio da discussão entre o piloto de um jatinho, que teria pousado sem autorização, e uma controladora de voo. Há imagens de uma abordagem de agentes da Polícia Federal e, na sequência, o jatinho decola, com o piloto dizendo "quem tem dinheiro não fica preso".

Por que é falso

Decea desconhece episódio em Congonhas. Ao UOL Confere, o órgão, ligado à FAB (Força Aérea Brasileira), afirmou que "não foram registrados reportes ao Decea sobre o evento citado".

Vídeo foi feito a partir de simulador de voo. Alexandre Saconi, advogado e colunista do UOL especializado em aviação, analisou as imagens compartilhadas pelas peças enganosas a pedido do UOL Confere. Ele chamou a atenção para a movimentação da câmera no final do vídeo, durante a decolagem: "O efeito da câmera segue direitinho o avião. Coisa de simulador". Lito Sousa, piloto e influenciador digital do ramo da aviação, também apontou para o movimento previsível da câmera, que não é compatível com uma filmagem feita por alguém com um celular.