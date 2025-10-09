Moraes não determinou retirada da segurança pessoal de Bolsonaro

Posts distorcem despacho de Moraes. Em 17 de setembro, o ministro do STF determinou uma série de regras para a escolta e deslocamento de Bolsonaro (aqui). Moraes ordenou que estas tarefas devem ser cumpridas pela Polícia Federal e Penal e sem a participação do GSI, cujos agentes "permanecerão realizando a segurança dos familiares do custodiado". A decisão foi tomada após a demora para levar Bolsonaro de volta à prisão domiciliar depois de realizar exames no hospital DF Star, em Brasília. O magistrado afirmou que a segurança do ex-presidente "exige maior padronização'.

Leis garantem equipe de apoio a ex-presidentes. A Lei nº 7.474, de 8 de maio de 1986 (aqui), e o Decreto nº 6.381, de 27 de fevereiro de 2008 (aqui), estabelecem que todos os ex-presidentes têm direito a uma equipe de apoio e dois carros oficiais assim que terminar seu respectivo mandato. Ao todo, são quatro seguranças, dois motoristas e dois servidores, que integram o quadro da Casa Civil, mas sem qualquer ingerência do governo.

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 1.900 curtidas e 21 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Estadão.

