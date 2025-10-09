É falso que Trump tenha expulsado Anitta dos EUA

É falso que o presidente americano, Donald Trump, expulsou a cantora Anitta dos Estados Unidos.
A desinformação circula nas redes sociais, mas não há registro na imprensa brasileira ou internacional de que o fato ocorreu. A assessoria da cantora afirmou que a informação não é verdadeira.
O que está circulando
Uma foto do norte-americano ao lado de uma da brasileira com o seguinte texto: "Trump expulsa Anitta dos EUA e proíbe sua entrada no país".
Porque é falso
Não há nenhum registro de que Anitta tenha sido expulsa dos EUA. Em buscas no Google em português (aqui) e em inglês (aqui), não foi possível encontrar qualquer reportagem sobre o caso. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da cantora declarou que "a informação não procede em nenhum aspecto".
Anitta morou nos EUA e disse que deixou o país por motivos pessoais. Em setembro deste ano, a cantora negou que tenha decidido voltar a morar no Brasil por questões políticas relacionadas a Trump. "Acho que não existe ficar com ranço de um país inteiro por conta de uma situação política no momento", disse. Anitta citou motivos pessoais e sua saúde mental para justificar a decisão (aqui, aqui e abaixo).
Bolsonarista ameaçou Anitta com perda de visto. Paulo Figueiredo, parceiro do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) na ofensiva por sanções de Trump contra o Brasil, chegou a citar a cantora brasileira como alguém que poderia ter o visto dos Estados Unidos cancelado, mas isso nunca chegou a ocorrer. Os EUA, porém, revogaram os vistos de ministros do Supremo.
Este conteúdo também foi checado por Lupa.
Como falar com o UOL Confere
Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.
Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.