Brasil fez acordo com México e abriu mão de candidatura a comissão da OEA

Ricardo Espina
Colaboração para o UOL

Publicações compartilhadas nas redes sociais enganam ao tratar como uma derrota do Brasil a eleição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da OEA (Organização dos Estados Americanos).

O Brasil decidiu abrir mão da candidatura de Fabio de Sá e Silva para apoiar o mexicano José Luis Caballero Ochoa, que foi eleito para o cargo. A desistência brasileira foi parte de um acordo diplomático entre os dois países, que fecharam uma aliança.

O que está circulando

Brasil abriu mão de disputa por vaga em comissão da OEA para apoiar candidato mexicano
Brasil abriu mão de disputa por vaga em comissão da OEA para apoiar candidato mexicano Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Publicação circula com a mensagem "O mundo já percebeu a ditadura do governo Lula. Por 23 votos a 3, o Brasil perdeu a vaga na eleição para a Comissão de Direitos Humanos da OEA". Nela há uma montagem que do presidente Lula de pé sobre o mapa do Brasil, que está pegando fogo e tem uma bandeira de fundo vermelho com uma foice e um martelo, símbolos do comunismo, fincada no território.

Por que é enganoso

Impasse entre candidatos de Brasil e México marcou eleição. A votação final aconteceu em 11 de julho em Antígua e Barbuda e definiu a renovação de três dos sete membros rotativos da CIDH. Em rodadas anteriores, Rosa Maria Payá (EUA) e Marion Bethel (Bahamas) foram escolhidos. A última vaga ficou em aberto entre o brasileiro Silva e o mexicano Ochoa, já que nenhum deles conseguiu os 18 votos (de um total de 32) necessários para a escolha.

Brasil desistiu de candidatura para apoiar o mexicano em troca de apoio futuro. Na primeira rodada de votação, Ochoa teve 17 votos, contra 16 de Silva. No segundo e no terceiro pleitos, o resultado foi de 15 votos para o brasileiro e 14 para o mexicano. Na quarta tentativa, Silva chegou a 16 votos, contra 15 de Ochoa. Houve uma reunião entre as diplomacias dos dois países para tentar resolver a questão. O México propôs que o Brasil desistisse da disputa, com a promessa de que apoiaria o candidato brasileiro na próxima eleição. A imprensa brasileiro chegou a noticias o acordo (aqui e aqui). Com isso, Ochoa foi eleito com 23 votos, com cinco em branco e três a favor de Silva, mesmo após a desistência (aqui, em inglês).

Candidato brasileiro tinha apoio de Lula. Professor e jurista, Fabio de Sá e Silva recebeu o apoio do presidente Lula, de Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, de Jorge Messias, advogado-geral da União, e do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da comissão de Relações Exteriores do Senado (aqui, aqui e aqui).

Comissão investiga violações de direitos humanos no continente. Criada em 1959, a CIDH é um órgão autônomo da OEA que cuida "da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano". O órgão tem sede em Washington (EUA) (aqui).

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

