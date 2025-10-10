Ana Paula Henkel não falou de visita de Trump a Bolsonaro; vídeo é IA

Vídeo traz uma suposta análise de Ana Paula Henkel sobre uma possível visita de Trump a Bolsonaro na casa do ex-presidente brasileiro. A fala atribuída à comentarista classifica o caso como "uma cena que pode entrar para a história em plena perseguição política do STF". Ela ainda supostamente diz que o encontro estaria sendo articulado por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo "para escancarar ao mundo a perseguição que Bolsonaro vem sofrendo".

Por que é falso

Comentarista desmentiu posts enganosos. Ana Paula Henkel alertou em suas redes sociais que o vídeo compartilhado pelas publicações desinformativas é falso. "Estão espalhando um vídeo FALSO meu, feito com IA!! Eu NUNCA disso isso que está neste vídeo. Pilantras", publicou a ex-jogadora, que classificou o episódio como "absolutamente chocante" (aqui e abaixo).

Vídeo de Ana Paula foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças enganosas à análise do Hiya Deepfake Voice Detector, especializado na identificação de adulterações digitais em áudios. Em uma escala de 0 a 100, na qual quanto menor o número, maior o grau de modificação, o aplicativo atingiu dez pontos e classificou o conteúdo como "deepfake", ou seja, com probabilidade muito alta de alteração por inteligência artificial (abaixo).