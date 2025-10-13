Avião com Lula teve problema técnico no Pará; não há evidência de sabotagem

Viagem foi feita em outro avião. A aeronave que apresentou problemas é um C-105 Amazonas, da FAB, e que não integra a frota presidencial. O modelo, adequado para pistas curtas, é usado para o transporte de cargas e tropas e, eventualmente, pode transportar o presidente da República. Após o incidente, a delegação presidencial embarcou em um C-97 Brasília.

Lula relatou medo ao trocar de aeronave. Em entrevista à TV Liberal, afiliada da Rede Globo em Belém, o presidente falou dos momentos de tensão quando já estava dentro do avião e as falhas aconteceram. "Só tenho de agradecer a Deus. Poderia ter acontecido problema no ar, aconteceu em terra. Descemos do avião, com medo de que avião pegasse fogo", disse Lula (aqui, aqui e abaixo).

Presidente agradeceu por "proteção divina". Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), Lula contou que, depois do episódio, visitou a basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, após o "problema no motor" da aeronave. "Só me restava agradecer por essa proteção divina", completou (aqui e abaixo).

Ontem fui até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, para agradecer pelas bênçãos que o Brasil já recebeu.



Pedi que a Nazinha nos concedesse uma COP30 iluminada, que traga esperança e união, e roguei para que Nossa Senhora continue guiando e iluminando o coração de? pic.twitter.com/00rlslaAwZ -- Lula (@LulaOficial) October 3, 2025

Lula cumpriu agenda no Pará. Na ilha de Marajó, o presidente participou da inauguração de unidades de ensino e anunciou novos investimentos na área educacional da região (aqui). Lula também visitou diversas obras de infraestrutura em Belém para a realização da COP30, a 30ª conferência da ONU sobre mudanças climáticas (aqui).