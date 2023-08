ABRAPA considera que mitos prejudicam debate sobre Marco Temporal

A aprovação do Marco Temporal das Terras Indígenas no Brasil, pela Câmara dos Deputados, intensificou o debate em várias esferas da sociedade. O tema tramita no Senado e é pauta do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de ampla cobertura de imprensa, a ABRAPA afirma que têm surgido diversos mitos que envolvem a questão das terras indígenas e sua relação com os setores produtivos agrícolas. Segundo a entidade, é crucial abordar e esclarecer esses mitos que distorcem a realidade, influenciam a percepção pública e muitas vezes são difundidos de forma irresponsável, sem nenhuma checagem.

"É importante desmistificar esses argumentos para um entendimento mais preciso da complexa questão das terras indígenas. O debate deve ser embasado em informações precisas e no reconhecimento dos direitos de todos os envolvidos, sem distorções que possam prejudicar a busca por soluções justas e equilibradas aos indígenas e aos produtores rurais que legitimamente pagaram por suas propriedades", afirma Paulo Aguiar, vice-presidente da Associação Brasileira dos produtores de Algodão (ABRAPA).

Disputa entre Yanomamis e produtores rurais

Um mito frequente é a crença de que os Yanomamis estão em conflito direto com os produtores rurais. No entanto, os verdadeiros desafios dos Yanomamis são os garimpeiros e madeireiras ilegais e clandestinas, não os agricultores. A produção agrícola está a uma distância significativa, cerca de 1.000 km, dos territórios Yanomamis, portanto sem qualquer impacto direto.

Falta espaço para os indígenas

Há uma noção equivocada de que os indígenas não têm espaço no Brasil. A verdade é que, no Brasil, para cada indígena, existem 131 hectares de terras, o equivalente a 131 campos de futebol. As Terras Indígenas abrangem uma área de 118 milhões de hectares, enquanto as terras destinadas à agricultura representam apenas 7,8% ou 63,5 milhões de hectares. Isso significa apenas 0,3 hectares de agricultura por habitante no Brasil, ou seja, 30% de um campo de futebol. E nesses 7,8 % do território brasileiro dedicado à agricultura, a produção alimenta os brasileiros e uma pessoa em cada 10 no mundo.

Não há uma quantidade relevante de terras demarcadas

Existe a crença de que o Brasil não possui uma quantidade significativa de terras demarcadas para os povos indígenas. Mas a realidade é que 14% do território nacional são Terras Indígenas. Um território que supera a soma das áreas de cinco países europeus (França, Espanha, Suíça, Portugal e Áustria). O Marco Temporal, se derrubado, poderia aumentar esse percentual para quase 30% do território brasileiro.

Há diminuição da população indígena

Contrariando a ideia de diminuição da população indígena, dados do IBGE mostram um crescimento de 84% em relação ao censo de 2010. A população total do Brasil também aumentou em 6,5%, com um acréscimo de 12,3 milhões no período.

Agricultores ocupam terras indígenas

Outro mito difundido é o de que agricultores invadem e ocupam terras indígenas. No entanto, os agricultores buscam áreas devidamente escrituradas, oriundas de órgãos estaduais de regularização fundiária.

O Marco Temporal acabaria com a política de demarcação de terras indígenas

O Marco Temporal não encerraria a política de demarcação de terras indígenas, mas estabeleceria um parâmetro que garantiria segurança jurídica para todos: produtores, e até mesmo, indígenas. Atualmente, há 137 portarias lançadas pela Funai para demarcação, com 478 pedidos em estudo. Se todos esses progredirem, as terras indígenas poderiam representar até 30% do território nacional.

O vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (APROSOJA), Lucas Beber, reforçou que o marco temporal respeita a Constituição porque não proíbe novas demarcações, mas somente define um critério.

Indígenas preservam o meio ambiente, produtores rurais, não

O mito de que apenas os povos indígenas preservam o meio ambiente não reflete a realidade. Produtores rurais preservam 29% de suas áreas com vegetação nativa, contribuindo de maneira significativa para a conservação ambiental.

Mais território garante qualidade de vida às comunidades indígenas

A expansão territorial não garante automaticamente uma melhor qualidade de vida para os indígenas. É essencial uma gestão eficaz das terras já demarcadas e programas contínuos de desenvolvimento.

Rodovias amazônicas prejudicam as aldeias indígenas

A abertura de rodovias pode ser benéfica mesmo aos indígenas, facilitando deslocamentos e atendimentos emergenciais, de acordo com sua própria percepção.

ONGs internacionais só querem preservar o meio ambiente

A questão ambiental na Amazônia deve ser tratada com soberania nacional, pois algumas ONGs internacionais têm interesses econômicos e políticos que vão além do ambientalismo declarado.

Essa questão foi abordada na CPI das ONGs, comissão que investiga atividades de organizações não governamentais financiadas com dinheiro público na Amazônia. Falando na condição de convidado, o ex-ministro Aldo Rebelo criticou a atuação das ONGs, principalmente das internacionais, e afirmou que elas atuam como um "Estado paralelo de comando na região". Rebelo foi relator do Código Florestal Brasileiro na Câmara dos Deputados e fez uma série de viagens à Região Norte, visitando comunidades indígenas e ribeirinhas. "Hoje, 14% do território nacional está imobilizado em áreas indígenas, são as áreas mais produtivas, as mais ricas em minérios do país e isso é por acaso? Não! Isso é planejado, profundamente planejado", disse Rebelo.



