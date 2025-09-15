O futuro do morar e investir em São Paulo está no New Time

O New Time traduz a energia de Nova York e o dinamismo de São Paulo com apartamentos studios que unem praticidade e alto potencial de valorização, opção ideal para investidores
O mercado imobiliário paulistano vive um momento de transformação. Com a busca crescente por praticidade, localização estratégica e formatos mais compactos, os studios ganharam protagonismo. Jovens profissionais, casais em início de vida a dois e investidores atentos ao potencial de valorização têm impulsionado essa tendência, especialmente em regiões bem conectadas ao dinamismo da cidade.
Nesse cenário, a MPD Engenharia amplia atuação em São Paulo com novo projeto de studios compactos. Com VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 250 milhões, o New Time chega para oferecer uma nova forma de viver e investir em São Paulo. Localizado na privilegiada Vila Mariana, a poucos minutos da Av. Paulista, o empreendimento está no centro de tudo: hospitais de referência, universidades renomadas, empresas, restaurantes, vida cultural intensa, além do fácil acesso ao Aeroporto de Congonhas e ao Parque Ibirapuera. Um endereço que reúne conveniência, mobilidade e prestígio.
O projeto da MPD Engenharia apresenta studios de 25 m² e unidades de 1 dormitório, pensados para diferentes perfis: do investidor atento à liquidez e valorização ao jovem profissional que busca praticidade e casais que desejam o primeiro imóvel em um dos pontos mais cobiçados da cidade.
Com fachadas batizadas de Living e Soho, o New Time se inspira no estilo cosmopolita de Nova York e na urbanidade de São Paulo para criar um marco na região e cria um convite a uma nova experiência de viver. O lançamento possui coworking, sport bar, minimercado, lavanderia coletiva, piscina, academia, pet place, spa e churrasqueira gourmet que ampliam o conforto dos moradores e transforma o local em um verdadeiro refúgio urbano.
"O New Time conecta tradição e inovação. É a prova de que a sofisticação e o cuidado da MPD em empreendimentos de alto padrão também podem ser encontrados em unidades compactas, com toda a liquidez e o potencial de valorização que o mercado busca", afirma Débora Bertini, diretora geral de incorporação e vendas da MPD.
Diversificação estratégica: HIS e HMP
O projeto é também o primeiro empreendimento da MPD com unidades enquadradas nas tipologias HIS (Habitação de Interesse Social), destinadas a famílias com renda de até seis salários mínimos; e HMP (Habitação de Mercado Popular), que contempla famílias com renda entre seis e dez salários mínimos. Ambas as categorias foram definidas pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo e visam ampliar e democratizar as oportunidades de moradia para toda a população em bairros estratégicos e promovam maior possibilidade de aproveitamento urbano.
O investimento nessa frente coloca em evidência a estratégia da empresa em diversificação de portfólio e seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a inclusão habitacional, além de ampliar as oportunidades para quem deseja investir em uma das regiões mais desejadas da capital paulista.
"Mais do que ampliar nossa presença de mercado, queremos mostrar que é possível contribuir com soluções habitacionais de impacto social preservando a identidade da MPD. Estamos alinhados às diretrizes do Plano Diretor e seguimos rigorosamente todas as normas para enquadramento dos compradores, com a necessidade das devidas comprovações e identificações de uso", destaca Débora.
Vale destacar, também, que a Vila Mariana concentra cerca de 30% dos lançamentos residenciais da região, e o New Time se mantém competitivo com imóveis de 25m² em valores médios de R$ 13,5 mil/m²
Arquitetura, design e lazer assinados por grandes nomes
Assim como é de costume nos projetos da companhia, um time de escritórios renomados deu forma ao projeto. O Ide Studio transformou um terreno de três frentes em um conjunto arquitetônico dinâmico, com duas torres e uma ampla praça interna de convivência.
Já o DP Barros trouxe para os interiores a atmosfera cosmopolita de Nova York, marcada por madeira escura, cinza urbano e azul-petróleo como tom vibrante. E o paisagismo de Roberta Ventura privilegia áreas verdes e espaços de respiro, criando um refúgio urbano em meio à agitação da metrópole.
Para além da sofisticação estética, as áreas comuns foram pensadas para ampliar a experiência de morar em unidades compactas. A segurança também recebeu atenção especial, com portaria blindada, CFTV entregue e pulmão de acesso para pedestres e veículos.
Lígia Machado, head de marketing da MPD, reforçou que o New Time buscou traduzir a energia e as tendências imobiliárias de Nova York em movimento, praticidade e conforto. "Mais do que apresentar um novo produto, buscamos transmitir um estilo de vida. A inspiração em Nova York trouxe a energia e o dinamismo que se conectam à vida paulistana, e nossa missão foi transformar esse conceito em uma experiência real para os futuros moradores e investidores", afirma.
Já a gerente de incorporação da MPD Carla Matos ressalta como o projeto foi pensado para ampliar a experiência dos moradores, equilibrando conveniência, serviços e áreas de lazer em um mesmo endereço.
"O New Time nasceu com a proposta de ir além da moradia compacta. Nosso desafio foi criar um empreendimento que oferecesse soluções inteligentes de conforto e convivência, tornando-se uma referência para quem deseja investir ou viver em São Paulo", completa.
O olhar do investidor
Se para o público final o atrativo é a praticidade, para os investidores o New Time representa uma oportunidade sólida em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo.
O estudo de mercado da MPD identificou um perfil de compradores com renda média acima de R$ 40 mil mensais e carteiras já compostas por múltiplos imóveis, sinalizando forte potencial de locação e valorização.
"Estamos entregando ao investidor um produto consistente, com liquidez comprovada e preço competitivo em uma das regiões mais desejadas de São Paulo. Este empreendimento traduz nossa capacidade de inovar mantendo o padrão MPD, e isso nos permite dialogar com diferentes públicos sem perder identidade", reforça Débora Bertini.
Com mais de 40 anos de atuação, a MPD Engenharia se destaca por qualidade, inovação e responsabilidade socioambiental. Reconhecida entre as maiores construtoras do país, a empresa investe continuamente em tecnologia e boas práticas construtivas, mantendo um portfólio diversificado que atende desde o público de alto padrão até soluções habitacionais de impacto social.
Para a MPD, mais do que apresentar números, o Meeting New Time simbolizou um novo olhar sobre lançamentos imobiliários, em que conceito, experiência e relacionamento são tão relevantes quanto o produto.
