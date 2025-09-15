O futuro do morar e investir em São Paulo está no New Time

O projeto da MPD Engenharia apresenta studios de 25 m² e unidades de 1 dormitório, pensados para diferentes perfis: do investidor atento à liquidez e valorização ao jovem profissional que busca praticidade e casais que desejam o primeiro imóvel em um dos pontos mais cobiçados da cidade.

Com fachadas batizadas de Living e Soho, o New Time se inspira no estilo cosmopolita de Nova York e na urbanidade de São Paulo para criar um marco na região e cria um convite a uma nova experiência de viver. O lançamento possui coworking, sport bar, minimercado, lavanderia coletiva, piscina, academia, pet place, spa e churrasqueira gourmet que ampliam o conforto dos moradores e transforma o local em um verdadeiro refúgio urbano.

"O New Time conecta tradição e inovação. É a prova de que a sofisticação e o cuidado da MPD em empreendimentos de alto padrão também podem ser encontrados em unidades compactas, com toda a liquidez e o potencial de valorização que o mercado busca", afirma Débora Bertini, diretora geral de incorporação e vendas da MPD.

Diversificação estratégica: HIS e HMP

O projeto é também o primeiro empreendimento da MPD com unidades enquadradas nas tipologias HIS (Habitação de Interesse Social), destinadas a famílias com renda de até seis salários mínimos; e HMP (Habitação de Mercado Popular), que contempla famílias com renda entre seis e dez salários mínimos. Ambas as categorias foram definidas pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo e visam ampliar e democratizar as oportunidades de moradia para toda a população em bairros estratégicos e promovam maior possibilidade de aproveitamento urbano.

O investimento nessa frente coloca em evidência a estratégia da empresa em diversificação de portfólio e seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a inclusão habitacional, além de ampliar as oportunidades para quem deseja investir em uma das regiões mais desejadas da capital paulista.