Ressaca com ondas de até 3,5 metros danifica trecho de praia no Rio

Do UOL, no Rio

Alessandro Buzas/Estadão Conteúdo Homem caminha e observa cenário de destruição provocado pela força do mar na praia do Flamengo, na zona sul carioca

A ressaca que atingiu o Rio de Janeiro neste fim de semana, com ondas de até 3,5 metros, arrastou pedras para a praia do Flamengo, na zona sul carioca, nesta segunda-feira (14). A reparação dos danos provocados pela força do mar ficará a cargo da prefeitura.

A ressaca também levou à orla da praia do Flamengo uma grande quantidade de lixo e de areia. Equipes da Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) foram mobilizadas para limpar o local.

Alessandro Buzas/Estadão Conteúdo Funcionária da Comlurb atua no trabalho de limpeza da praia do Flamengo

Apesar do tempo aberto nesta segunda, o fenômeno ainda poderá ser observado durante o dia de hoje, segundo alerta da Marinha. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que a temperatura na cidade está em elevação, com mínima de 15ºC e máxima de 33ºC, céu parcialmente nublado a nublado e ventos fracos a moderado com rajadas. Na terça-feira (15), há probabilidade de chuvas isoladas.

A Prefeitura do Rio tem recomendado a cariocas, fluminenses e visitantes que não permaneçam em mirantes da orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca. Caso haja ocorrência de chuvas e ventos fortes, o governo sugere que as pessoas não tentem se abrigar debaixo de árvores ou de coberturas metálicas, e que evitem passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes ou escadas.

Alessandro Buzas/Estadão Conteúdo Mulher registra momento em que ondas se chocam contra as pedras na praia do Flamengo

Deve-se ainda evitar a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar; ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção; e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Alessandro Buzas/Estadão Conteúdo Embarcação encalha na orla de Botafogo, na zona sul carioca, por conta da ressaca no Rio

Ciclovia fechada

Por conta da força das ondas, na sexta-feira (11), a administração municipal interditou a ciclovia Tim Maia no trecho que vai de São Conrado, na zona sul, à Barra da Tijuca, na zona oeste carioca.

No ano passado, durante o feriado de Tiradentes, uma ressaca intensa provocou ondas que derrubaram parte da estrutura da ciclovia, causando a morte de duas pessoas. (Com Agência Brasil)