Motorista perde freio de carreta, que invade loja e deixa mulher ferida; assista

Uma carreta desgovernada invadiu uma loja de material elétrico na cidade de Rio Verde, em Goiás, na manhã desta terça-feira (15). Além de causar prejuízo material - o veículo arrastou dois carros - e gerar danos ao estabelecimento, o acidente deixou uma mulher ferida. A cliente acabou imprensada entre um Fiat Uno e o balcão e fraturou o quadril.

Câmeras de segurança mostram o momento exato em que a carreta perde o controle. De acordo com o dono da loja, o motorista perdeu o controle do veículo de grande porte. Ele subia a rua 14, em Jardim Goiás, às 7h39.

Carregado de cimento, o caminhão arrastou um Fiat Uno e ainda danificou uma Ford Ranger antes de quebrar a parede e invadir a loja Hidrovolt.

Arquivo Pessoal Carreta ficou controlada em subida, invadiu loja e feriu uma mulher em Goiás

Ao UOL, o dono da loja, Omar Teixeira Andrade, confirmou que a única pessoa ferida foi uma mulher, que ficou presa entre o Uno e o balcão. "Ela foi levada pelos bombeiros para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade."

Quem socorreu a vítima foi o Corpo de Bombeiros, que confirmou à reportagem que a mulher passa bem, embora uma fratura no quadril tenha sido detectada. "Ela deve ficar em observação por algum tempo", informou a assessoria do agrupamento.

Ainda de acordo com o dono da loja, o motorista da carreta "estava em estado de choque". "Ele ficou todo o tempo no estabelecimento até que as autoridades liberassem o local. Ele foi para a casa em seguida."

Andrade não fez as contas do prejuízo, que deve ser pago pelo motorista ou pela empresa para a qual ele trabalha.