Do UOL, no Rio

Rafael Andrade/Folhapress O ex-secretário de Governo do Rio na gestão Eduardo Paes, Rodrigo Bethlem

A Polícia Federal cumpre dois mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (15), em endereços ligados a Rodrigo Bethlem, ex-deputado federal e ex-secretário municipal de Governo na gestão do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PMDB).

A ação é um desdobramento da Operação Ponto Final, que tem por objetivo desarticular a máfia do transporte público no Estado, e também mais uma etapa da Operação Lava Jato no Estado. As ordens judiciais são cumpridas pela PF na casa do político e também em um escritório.

Os investigadores querem esclarecer a ligação de Bethlem com Lélis Teixeira, presidente da Fetranspor (Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio) e Jacob Barata Filho, filho de Jacob Barata, conhecido como "Rei do Ônibus" por controlar diversas empresas do ramo.

O UOL está tentando localizar os representantes de Bethlem para que ele possa comentar o caso.

Teixeira e Barata Filho foram presos em julho, na Operação Ponto Final. Eles são acusados de participar do esquema de cobrança e pagamento de propina em favor do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) e de outros agentes públicos.

Em apelações à Justiça, Teixeira e Barata Filho negaram os crimes e requereram habeas corpus ao TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região). Os pedidos foram negados pelos desembargadores.

O nome do ex-secretário municipal de Governo teria sido citado em mensagens eletrônicas trocadas entre os investigados na Operação Ponto Final. A PF apura se ele funcionava como um elo entre a corrupção supostamente praticada no âmbito do governo do Estado com a Prefeitura do Rio.

Bethlem foi secretário de Assistência Social entre novembro de 2010 e junho de 2012 e também colaborador da campanha do atual prefeito, Marcelo Crivella (PRB), na eleição de 2016.

Ele já foi considerado um dos pupilos de Paes. Ambos romperam em 2014, quando o ex-parlamentar desistiu de concorrer à reeleição após ter sido flagrado em gravações feitas pela sua ex-mulher, Vanessa Felippe. Nos áudios, Bethlem admite receber propina na prefeitura e também revela ter uma conta na Suíça.

Na ocasião, Bethlem divulgou uma nota na qual classificou as acusações como "infundadas" e resultantes de um momento de "confusão mental" por parte de sua ex-mulher. Ele afirmou à época que sua ex-companheira sofria de transtornos psiquiátricos, o que supostamente explicaria, na versão dele, as denúncias feitas por ela e reveladas em reportagem da revista "Época".

Alvo deve prestar depoimento à PF

Os mandados de busca e apreensão da ação desta terça foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal (RJ), responsável pelas ações penais da Operação Lava Jato no Estado.

Bethlem foi intimado a depor e há expectativa de que ele compareça ainda hoje à sede da Polícia Federal, na região central do Rio, para dar a sua versão.

No entanto, por não se tratar de uma condução coercitiva, ele não seria obrigado a comparecer e nem a falar qualquer coisa aos policiais.

Operação Ponto Final

Na primeira etapa da Operação Ponto Final, executada em julho, foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 30 de busca e apreensão, todos autorizados por Bretas. Os principais alvos eram Lélis Teixeira, Jacob Barata Filho e o ex-presidente do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Rio), Rogério Onofre, que também foi detido. Os acusados negam a autoria dos crimes.

As investigações apontam que as empresas de ônibus pagaram ao ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) cerca de R$ 122,8 em propina entre 2010 e 2016 --ele deixou o cargo em 2014. O MPF (Ministério Público Federal) afirma que o ex-chefe do Executivo fluminense era recompensado com vantagens ilícitas a cada autorização de reajuste na tarifa das linhas de ônibus intermunicipal.

A organização supostamente chefiada por Cabral teria atuado, de acordo com os procuradores, de 2007 até os dias atuais no setor de transportes no Estado. O grupo é suspeito de pagar, no total, mais de R$ 260 milhões a políticos e agentes públicos.

Em depoimentos recentes à Justiça, o ex-governador afirmou reconhecer a prática de conduta ilegal de caixa dois, mas negou ter sido beneficiário de qualquer esquema de propina que teria existido, na versão da força-tarefa da Lava Jato, durante toda a sua gestão à frente do Estado.