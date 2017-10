Com 324 multas, motorista terá de pagar R$ 85 mil para recuperar Palio

Divulgação/EPTC

Um motorista de 35 anos terá de pagar R$ 85 mil referentes a 324 multas caso queira recuperar seu Palio 2012 que foi apreendido na região central de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira (20).

A abordagem do carro, emplacado em Cruz Alta, interior do estado, ocorreu durante a Operação Balada Segura, realizada por agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), guardas municipais e policiais civis. No local, o motorista foi autuado mais uma vez por não apresentar os documentos em condições regulares.

Além das infrações de diversos tipos que nunca foram pagas, a documentação -- licenciamento e IPVA -- do veículo também nunca foi quitada. Por isso, para recuperá-lo, o condutor terá de pagar os R$ 85 mil, ou seja, quase cinco vezes o valor do automóvel, que, segundo a tabela FIPE, vale cerca de R$ 18 mil, atualmente.

O carro foi levado para um depósito do Detran em Porto Alegre, de onde só sairá quando o valor for pago.

Entretanto, para Marcelo Cunha da Silva, responsável interino pela equipe da operação, a possibilidade de quitação dessa dívida está praticamente descartada. "Não vale a pena ele pagar R$ 85 mil para recuperar o carro. Acho improvável que ele faça isso", disse.

Silva ressaltou que em seis anos de Operação Balada Segura nunca havia aparecido um caso assim em Porto Alegre. "Esse carro estava circulando havia cinco anos infringindo o Código de Transito Brasileiro. Ele nunca pagou IPVA, licenciamento, multas, nada", completou.

Pela lei brasileira, o condutor tem 90 dias para pagar as dívidas e retirar o veículo. Caso contrário, o carro será leiloado.

Após a blitz, o condutor fez o teste do bafômetro, que não acusou ingestão de álcool, e foi liberado. Ele foi embora a pé, sem dizer nada aos agentes. "Não existe uma punição porque ele cometeu infrações administrativas, mas não cometeu um crime. No caso, a punição será perder o veículo, caso ele não pague os R$ 85 mil", concluiu.