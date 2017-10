Após chuva forte na madrugada, São Paulo tem queda de árvores e semáforos apagados

Luciana Quierati/UOL Capital paulista amanheceu sob chuva e em estado de alerta nesta quinta-feira

Após a chuva da madrugada, a cidade de São Paulo registrou queda de árvores e tem semáforos apagados. Às 5h17 desta quinta-feira (26), o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão da prefeitura, chegou a colocar a cidade em estado de atenção. O alerta foi encerrado às 6h50.

Segundo o CGE, as fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de ventos, podem provocar a formação de alagamentos intransitáveis ao longo da manhã em toda a capital, incluindo a região central e as marginais dos rios Tietê e Pinheiros. Na região metropolitana, a chuva também é forte.

No início da manhã, por volta das 6h, havia ao menos dois pontos de alagamento intransitáveis: na avenida Águia de Haia, sentido centro-bairro, e na rua Dr. Luiz Aires, no Parque Artur Alvim, no sentido bairro-centro, ambos na zona leste.

Nas redes sociais, porém, moradores indicavam, no mesmo horário, haver outros alagamentos, como no cruzamento das avenidas Santa Eulália e Santos Dumont. Alguns paulistanos também reclamam nas redes de falta de energia em alguns bairros e de semáforos apagados.

A CET diz que há equipes nas ruas da cidade, mas não sabe informar o número de semáforos apagados. Há registros de falhas na região da avenida Faria Lima, na zona oeste.

Também há reflexos da chuva no transporte público. A linha 7-Rubi está com intervalos mais longos entre as estações Luz e Francisco Morato, segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). No metrô, todas as linhas estão com operação normal.

A prefeitura de São Paulo informa ao menos três quedas de árvores --duas na zona norte e uma na zona oeste-- desde o fim da madrugada.

O CGE pede que os moradores tentem se informar sobre os possíveis pontos de alagamento e os evite, bem como se mantenham longe de pontos de rede elétrica e não se posicionem debaixo de árvores.

Nos próximos dias, segundo o CGE, a predominância será de sol entre nuvens e temperaturas em elevação na Grande São Paulo. As chuvas devem ocorrer na forma de pancadas concentradas no período da tarde.