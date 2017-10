Sem-Teto marcham até sede do governo de SP pedindo moradia

Do UOL, em São Bernardo do Campo (SP)

Felipe Rau/Estadão Conteúdo Manifestantes do MTST caminham em São Bernardo do Campo

Manifestantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) começaram a marchar, por volta das 7h30 desta terça-feira (31), de São Bernardo (Grande São Paulo) até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, que fica na zona sul da capital do Estado. O percurso, segundo a organização, será de 23 km. A previsão é de que os sem-teto cheguem ao palácio por volta de 15h30. Por volta das 10h30, o grupo chegou à avenida Cupecê, na zona sul de São Paulo.

De acordo com o líder dos sem-teto, Guilherme Boulos, cerca de 10 mil participam da marcha. Desse total, cerca de 200 estão no apoio da caminhada, distribuindo água e lanche. Há também uma equipe de saúde treinada. A Polícia Militar informou que fará um balanço dos participantes após o fim da marcha.

Os manifestantes querem cobrar o governador Geraldo Alckmin (PSDB) a desapropriação de um terreno ocupado por eles na rua João Augusto de Sousa, no bairro Assunção, em São Bernardo. Eles querem que sejam construídas moradias populares no local.

Porém, a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes não divulgou se o governador irá ou não receber os líderes da marcha. Para esta terça-feira, a agenda de Geraldo Alckmin prevê eventos no interior paulista até o começo da tarde. Ao meio-dia, por exemplo, ele estará em Ribeirão Corrente, cidade a cerca de 500 quilômetros da capital paulista. Não há horário previsto para seu retorno.

No último dia 2 de outubro, o Tribunal de Justiça paulista manteve a decisão, proferida em primeira instância, de reintegração de posse do terreno ocupado, que tem uma área de 60 mil metros quadrados.

Luís Adorno/UOL Após concentração no início da manhã, marcha começou a caminhada por volta das 7h30

A marcha teve início na avenida Robert Kenedy, em São Bernardo. Em Diadema, os manifestantes passaram pela avenida Piraporinha, seguiram pelo Corredor ABD e caminham pela avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível. Eles se encaminham para a avenida Cupecê, na zona sul de São Paulo. Depois, eles devem passar pela avenida Roque Petroni Júnior até chegar por volta de 13h na estação Morumbi, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), onde deve ser realizado um primeiro ato.

Lá, de acordo com Boulos, é esperado que outros movimentos de esquerda se unam à marcha até a sede do governo.

Da estação, os sem-teto devem cruzar a ponte do Morumbi e seguir pela avenida de mesmo nome até o Palácio dos Bandeirantes.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), que monitora o trânsito na capital paulista, informou que fará intervenções no trânsito quando for necessário.

A Polícia Militar de São Paulo diz que acompanha a manifestação com a 3ª Companhia do 40º Batalhão, que fica em São Bernardo do Campo. A corporação não sabe informar quantos agentes atuam no monitoramento do protesto.

Andreia Barbosa, liderança do MTST diz que a ideia é de que o ato seja pacífico até o fim. Ao chegar no Palácio, os sem-teto querem conversar com o governo estadual sobre a ocupação Povo sem Medo, de São Bernardo.

"Não dormi, como liderança, fiquei fazendo comida, café para os companheiros. Vamos até lá com ânimo", disse.

Veja imagens aéreas da manifestação

Manifestante gritam palavras de ordem

Durante a marcha, os sem-teto gritam palavras de ordem, como: "Ou negocia, ou não vai ter arrego" e "Aqui tem um bando de louco, louco por moradia, e aqueles que a acham que é louco, não sabem o que é noite fria".

À frente, na caminhonete de som, uma mulher militante do MTST tenta convencer os trabalhadores sobre a importância do ato.

Ela e os manifestantes ganham a simpatia de alguns e a ira de outros. "Aí sim, eles querem moradia, eu também quero. A luta é justa e, apesar de atrapalhar o trânsito, e, consequentemente, meu trabalho, é difícil dormir em paz sabendo que tem várias pessoas sem um lar", diz o motorista de Uber Milton Alves, 25, em frente ao terminal de ônibus Piraporinha.

"Isso aqui é um absurdo. E o direito de ir e vir? As pessoas sabem dos seus direitos, mas não sabem dos seus deveres. Eu sou contra", diz um homem que trabalha em uma banca de jornal e que pede para não ser identificado "por não saber o que há por trás do MTST".

"Aqui não é vagabundo. É trabalhador que luta pelo direito de moradia. Por esse direito, ocupamos e estamos na rua para garantir uma moradia digna às 8.000 famílias que ocupam a Ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo", afirmou Boulos.

Conceição Nicácio/Colaboração para o UOL Em São Bernardo do Campo, os manifestantes caminharam pela avenida Robert Kennedy, uma das principais da cidade da região metropolitana; eles irão caminhar até o palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, na capital paulista

Show de Caetano é proibido

A marcha, que já estava prevista desde a semana passada, ocorre um dia após a Justiça de São Paulo proibir um show do cantor Caetano Veloso no acampamento.

A decisão partiu da juíza Ida Inês Del Cid da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo após o Ministério Público entrar com uma ação civil pedindo a não realização do show na tentativa de manter a integridade de todos os envolvidos.

Após ter tido o show cancelado, Caetano Veloso disse ser esta a primeira vez que isso acontece com ele no Brasil desde o fim da ditadura (1964-85).

Ocupação tem cerca de 7.000 famílias

Cerca de 7.000 famílias vivem atualmente no terreno. A ocupação começou em setembro com 500 famílias, cresceu e atraiu outros sem-teto da periferia da capital paulista, de São Bernardo, de onde é maioria dos ocupantes, e de Diadema. Ela acabou batizada pelo movimento como "Povo Sem Medo".

O terreno pertence à MZM Construtora desde 2008. "Existem projetos em tramitação na prefeitura para esta área", disse a empresa em nota no início do mês.

O terreno fica na região central e vizinhas a prédios de classe média alta. Segundo o MTST, o terreno está abandonado há mais de 30 anos e com uma dívida de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de aproximadamente R$ 500 mil.

Sobre a dívida, a construtora diz que "não há pendências de impostos, e, sim, um pedido de revisão sobre o valor lançado do imposto de 2017, em andamento na Prefeitura através de recurso administrativo", informou por meio de nota.