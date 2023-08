Morre Dom Geraldo Majella, ex-presidente da CNBB

Morreu hoje o Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo, ex-presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e uma das lideranças a criar a Pastoral da Criança. Ele tinha 89 anos e estava com a saúde frágil desde dezembro do ano passado, quando sofreu um AVC.

Quem foi Geraldo Majella

Mineiro de Juiz de Fora (MG), morreu em Londrina (PR). Ele se mudou para a cidade paranaense em 2014. Dom Geraldo Majella estava em internamento domiciliar e teve uma piora nos últimos dias, vindo a morrer nesta madrugada.