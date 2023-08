'Virei influencer de faxina e descobri acumulador que precisava de ajuda'

Alguns contribuem com um apoio financeiro, em uma vaquinha. Outros querem colocar a mão na massa no dia da faxina. Antes, as limpezas eram feitas apenas por ele e pela prima Jhule Vitória.

Os custos que temos são absurdos, principalmente das caçambas. Tem casas que a gente utiliza de 15 a 20 caçambas. E os valores variam entre R$ 350 e R$ 650 cada uma.

"Tem casas que, por exemplo, precisam de pintura. A gente manda pintar. Outras precisam de móveis, a gente compra. É um custo bem alto", completa.

Em suas redes, ele está em comunicação direta com donas de casa de todo o Brasil dando dicas e mostrando o antes e depois das casas dos acumuladores. Através do seu trabalho como influencer, ele já consegue se manter em São Paulo, onde mora há um ano.

'A gente vende saúde'

Inicialmente, as casas atendidas pelo projeto ficavam em Manaus ou regiões próximas da capital amazonense. Quando se mudou para São Paulo, passou a abraçar residências na cidade e região metropolitana. Mas um dos casos que mais marcou Guilherme foi no Rio de Janeiro.