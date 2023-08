'Samurai de BH': Homem usa espada japonesa para evitar furto de bicicletas

O caso foi registrado no último dia 13 de agosto, mas as imagens começaram a circular nas redes sociais na sexta-feira (25). O vídeo flagra três homens que tentavam furtar bicicletas de um condomínio no bairro Santo Antônio, na região centro-sul de BH.

A câmera de segurança também mostra D'jean descendo pelo elevador, arrumando os cabelos e dando início à perseguição. Também é possível ver que os três suspeitos entram no condomínio por um buraco no portão da garagem e começam a empurrar as bicicletas.

Quando o fisioterapeuta sai do elevador, eles são surpreendidos e correm. Os homens conseguiram fugir, mas abandonaram as bicicletas

D'jean contou que aquela era a quarta vez que os mesmos suspeitos invadiram o condomínio em que ele mora com a família. "Na terceira vez, a Polícia Militar veio aqui e falou que eles iriam voltar e que entrariam nos apartamentos", disse ele em um vídeo publicado nas redes sociais.

O "Samurai de BH" decidiu que, se os homens voltassem ao prédio, ele iria fazer alguma coisa. "Em momento algum, a minha preocupação era com as bicicletas, eu nem tenho uma. Mas era proteger a segurança do meu prédio, da minha família e de outros moradores", falou.

Ninguém ficou ferido. Procurada pelo UOL para saber se alguém foi preso, a Polícia Civil de Minas Gerais não respondeu.