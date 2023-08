Babá agredida diz que não teve chance de defesa: 'Me sinto humilhada'

Cláudia contou que foi empurrada e levou socos no momento em que estava indo embora, ao fim do expediente em um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, na semana passada.

Os agressores, a professora de educação física Jussana Machado e o marido dela, o policial civil Raimundo Nonato, estão presos.

Tiro feriu o patrão da babá. Câmeras de segurança do condomínio flagraram Jussana agredindo Cláudia de Lima com socos e puxões de cabelo. Ao tentar separar as duas, o advogado Ygor Colares foi alvo de um disparo de arma de fogo. O tiro acertou o chão, e os estilhaços atingiram a sua perna.

Outros vídeos divulgados nas redes sociais mostram o policial civil falando para a esposa "bater na cabeça" e "quebrar a cara" da babá. Cláudia consegue se levantar e diz que "ninguém ajuda".

Advogado já havia prestado queixa

Cláudia Lima é babá do filho de dois anos do advogado Colares, vizinho do casal agressor. Ao Fantástico, ele contou, que antes da agressão, outros dois episódios já haviam ocorrido entre o casal e a babá no condomínio.