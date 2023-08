Homem furta e mata cisne negro de parque no RJ; animal é considerado raro

Um homem foi preso no domingo (27) por suspeita de furtar e matar o cisne negro Romeu, considerado o símbolo do Parque Eduardo Guinle, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O homem foi flagrado por moradores da região quando estava fugindo com a ave, que já estava morta, na direção do Largo do Machado.