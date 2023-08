'Estamos atordoados', diz irmã de químico morto com mata-leão em Portugal

O pai, Amandio, de quem Juninho recebeu o nome, ainda não sabe sobre a morte do filho. Ele passou recentemente por uma cirurgia de próstata e ainda se recupera e a família achou por bem poupá-lo da notícia. Ao menos por enquanto.

"Não temos como saber ainda com certeza tudo o que aconteceu, detalhes das circunstâncias. Estou em contato com o consulado do Brasil em Portugal e seguindo todos os trâmites burocráticos para apurarmos as responsabilidades. Até lá, achamos melhor nosso pai não saber o que aconteceu".

Amanda conta que acionou uma tia que mora nos EUA, irmã de seu pai, para ajudar a levantar as informações e providenciar a documentação necessária para o inquérito que irá apurar a morte de Juninho e também para providenciar o traslado do corpo ou da urna funerária com as cinzas. A família criou uma vaquinha para arcar com os custos.

Imagem: Arquivo Pessoal

A advogada recebeu a notícia da morte na noite de ontem. Quando ligou para a tia para pedir ajuda, se surpreendeu com o que ela tinha a dizer sobre Juninho.

"Ela deu um grito quando eu contei o que tinha acontecido. Depois ela me falou que não fazia uma hora que ela tinha falado com ele pelo telefone. Ele disse que estava voltando da praia, e que depois ligava para ela. Mas daí aconteceu esse absurdo", afirmou.