Quem são os mortos identificados em chacina com tiros e casa queimada na BA

Carlos Augusto Gonzaga dos Santos, 41

Bianca dos Santos Almeida, 18,

Carla Souza dos Santos, 17,

Brenda Bispo dos Santos, 16

Gabriel Souza dos Santos, 13

Cristiane Bispo dos Santos, 37

O alvo do ataque era Carlos Augusto Gonzaga dos Santos, conhecido como "preá". Segundo a polícia, ele seria ligado ao tráfico na região.

Outras duas vítimas identificadas são Sara Miranda Magalhães, 65, e Clícia Costa Magalhães, 35. Vizinhas da casa incendiada, ambas foram mortas a tiros após socorrer um adolescente alvo dos criminosos.

Também foram identificados os dois sobreviventes nessa casa. Um deles foi o adolescente de 12 anos que escapou do ataque ao se esconder embaixo da cama e do local incendiado em seguida, pedindo ajuda na casa das vizinhas. Com 55% do corpo queimado, ele está internado na UTI do Hospital Geral do Estado.

A criança sobrevivente sai da casa e pede socorro, batendo nas portas de vizinhos. Apenas essas duas mulheres abriram a porta da casa para socorrer essa criança. Os executores entraram na casa e as mataram.

Christiane Inocência Coelho, delegada e diretora do Departamento de Polícia Metropolitana

O outro sobrevivente foi um bebê de 1 ano e meio, retirado da casa em chamas pelo pai após o ataque.