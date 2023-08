Zelador de prédio de médico relata ataque com martelo: 'Me escondia dele'

O zelador, que pediu para não ser identificado, disse que os ataques ocorreram há cerca de dez anos, quando o médico morava com os pais em um prédio de alto padrão em Campo Belo, zona sul da capital paulista. Ele relatou ainda que houve uma mudança brusca de comportamento de D'Angelo na época.

"No começo, ele era tranquilo. Mas depois que terminou com uma namorada, começou a surtar. Ele dava soco nas portas, chutava as lixeiras. As crianças que moravam aqui ficavam com medo." Segundo o zelador, os pais chegaram a relatar que D'Angelo tinha problemas com drogas.

"Ele passou a ser internado em clínicas de reabilitação. Sempre que voltava, estava calmo. Depois, voltava a surtar. Até os pais têm medo dele", conta o zelador.

Uma vez, ele [D'Angelo] desceu do apartamento com uma faca, dizendo que queria matar alguém. Aí, um segurança tirou a faca da mão dele. Depois disso, o condomínio registrou uma ocorrência. Como eu fui na delegacia como testemunha, ele começou a pegar no meu pé. E só não me abordava diretamente porque eu me escondia dele quando via pelas câmeras que ele estava descendo no elevador.