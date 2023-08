Suspeito de matar namorada na Rocinha foi espancado e teve braços quebrados

O homem suspeito de ter assassinado a namorada com um tiro no peito na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, foi espancado e teve os braços quebrados após o corpo ter sido encontrado na última segunda-feira (28) no imóvel onde o casal morava.

O que aconteceu

Gabriel de Oliveira Leal, 22, apareceu na delegacia com ferimentos no corpo e os braços quebrados por causa de uma sessão de espancamento próximo ao local do crime, segundo a Polícia Civil. Mas ainda não há informação sobre quem foram os autores das agressões.