Racismo, socos e ameaças: as denúncias contra médico que agrediu zelador

Agressão contra zelador

Câmeras de segurança flagraram o médico batendo no zelador do prédio onde mora, nos Jardins, após o funcionário pedir que ele ajustasse o carro na vaga do estacionamento.

Médico agrediu zelador e síndico do prédio onde mora por causa de vaga na garagem Imagem: Reprodução TV Globo

Apesar das imagens, Bruno registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte, alegando que havia sido agredido pelo funcionário. "Ele disse que o zelador tentou matá-lo com um facão. Quem vê esse relato e vê as imagens... É uma coisa completamente absurda", disse o síndico do prédio, Flávio Oliva, ao Fantástico.

Bruno D'Ângelo tentou explicar ao síndico a versão apresentada à polícia, mas, após ser confrontado, também o agrediu. "Ele começou a pegar o boné dele e me chicoteava com ele", relatou Flávio, que reagiu com um tapa no rosto do médico.

O condomínio contratou seguranças para o prédio e registrou queixa na delegacia.