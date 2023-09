Confronto entre camelôs e guardas municipais provoca confusão no Rio

Os camelôs protestam desde o início da semana porque, segundo a categoria, a prefeitura do Rio recolhe a mercadoria de trabalho. "O conflito começou hoje porque já tem mais de um mês que a prefeitura vem recolhendo nosso material. Estamos na rua lutando pelo nosso direito de trabalho, o prefeito não dá espaço para a gente trabalhar e a gente tá aqui querendo um diálogo para continuar trabalhando e levar o sustento para a nossa casa", explicou Maria de Lourdes do Carmo, coordenadora e fundadora do MUCA (Movimento Unido dos Camelôs).

Segundo Maria, os camelôs reagiram após os guardas municipais usarem spray de pimenta e atirarem com balas de borracha. "Alguns ambulantes ficaram feridos e outros foram parar na delegacia", contou ao UOL.

A Guarda Municipal do Rio informou que agentes da Secretaria de Ordem Pública foram atacados a pedradas por ambulantes durante uma operação para apreender mercadoria.

O órgão disse ainda que uma viatura da Guarda Municipal foi apedrejada, mas nenhum agente foi atingido. "Logo após o ocorrido, as equipes da SEOP saíram do local e a Guarda Municipal permanece até o momento".

A Polícia Militar também foi acionada e segue acompanhando a situação. "Mantivemos policiamento intensificado no local visando a estabilidade da região", esclareceu a corporação.