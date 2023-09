Explosão em Cabreúva: 'Foram arremessados', diz médico que atendeu feridos

As pessoas que estão com queimaduras são os pacientes que mais preocupam os médicos neste momento, comentou Coelho, esclarecendo que o quadro, além de desidratar o ferido, abre portas para outras infecções. Por isso, esses pacientes foram os priorizados para atendimento, incluindo aqueles que estão com o nível de consciência alterado.

O médico ainda falou que foi necessário fazer a intubação de alguns pacientes e outros mais graves foram transferidos para outras unidades de saúde.

No momento que começaram a chegar os pacientes, a equipe da Santa Casa estava com o contingente de apenas três médicos e foi necessário mobilizar outros profissionais da saúde para ajudar no atendimento aos pacientes. Ao todo, a unidade de saúde recebeu cerca de 13 feridos, e ao menos quatro deles foram transferidos.

Já sobre os pacientes que tiveram alta médica, Coelho indicou que eles observem se estão com falta de ar, tosse, febre ou alguma alteração respiratória e se desloquem até uma unidade de saúde para atendimento. O profissional afirmou que essa atitude é importante porque não se sabe ao certo quais gases foram inalados por eles durante a explosão.

Pela energia que foi produzida por essa explosão, a gente percebe a tragédia que foi. As pessoas foram arremessadas contra a parede, contra o solo. Muitas pessoas queimadas com queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Com as vias aéreas e a face queimadas.

Vinicius Coelho, médico

Entenda o caso:

O Corpo de Bombeiros informou que o chamado foi aberto para a ocorrência por volta das 10h40.