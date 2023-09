Justiça torna ré acusada de matar e esconder corpo da filha em geladeira

Ela é acusada de matar a filha de 8 anos, esquartejar e esconder partes do corpo na geladeira. A prisão preventiva também foi mantida.

O corpo da criança foi encontrado em estado avançado de decomposição pela mulher que alugou a casa para a Ruth. "Achei que era droga na geladeira, abri e era o corpo de uma criança. Ela enganou todo mundo", afirmou ao Brasil Urgente.

Ruth tinha planos para matar o ex-marido e outros dois filhos, segundo disse a irmã dela, Aline Floriano. "Ela falou na delegacia e todos os familiares ouviram que ela queria matar ele e as outras crianças, terminar o serviço e se matar. Estava tudo marcado", afirmou em também em entrevista ao programa da TV Bandeirates.

A irmã diz que Ruth tentou matar o ex-marido com uma faca há três meses, mas acertou o braço. Ruth teria escolhido a filha de 8 anos como primeira vítima porque ela tinha uma relação próxima com o homem. "Ele tinha um amor, era algo inexplicável. Você via foto deles e pensava que eram pai e filha. Ela disse que foi para atingir ele e atingiu", completou.