Cachorra encontrada em situação de extrema magreza morre em GO

Os dois tutores da cachorra foram presos em flagrante por maus-tratos. À polícia, eles falaram que não levaram o animal ao veterinário por falta de tempo.

A equipe confirmou que o animal estava muito magro. Ela tinha água, apesar de estar em uma vasilha com lodo. Tinha pão, ração, mas o animal apresentava sinais de doença e nesses caso é responsabilidade do tutor levar ao atendimento veterinário.

Simelli Lemes, delegada chefe do grupo de proteção animal da Polícia Civil de GO

A cadela foi levada à UPA Veterinária da cidade e por causa de seu estado grave de saúde foi encaminhada depois para o hospital veterinário São Francisco de Assis, onde ficou internada recebendo tratamento.

Hoje pela manhã, a cachorra sofreu uma parada cardíaca e morreu. Segundo a delegada Simelli, a pena dos tutores pode aumentar em até um terço com a morte do animal — totalizando quase 7 anos.

Tutores foram presos pela situação de maus-tratos contra a cachorra Imagem: Divulgação/Polícia Civil

Na delegacia, um dos tutores disse que a cachorra estava nessa situação havia 30 dias. Por causa da omissão de cuidados sem justificativa, eles foram presos.